„Wir brauchen Zukunftsoptimismus“

Wien (OTS) -

Mit Ende Jänner übernimmt Dr.in Sophie Uitz die Geschäftsführung des Vereins ScienceCenter-Netzwerk. Die promovierte Politikwissenschafterin war viele Jahre selbst als Wissenschaftlerin an der Akademie der bildenden Künste tätig. Neben der universitären Tätigkeit bringt sie umfassende Erfahrungen als Managerin und selbstständige Unternehmerin mit.

„ Erkenntnisse aus der Wissenschaft für Menschen transparent und nachvollziehbar zu machen, erachte ich gerade in Zeiten der großen technologischen, politischen und wirtschaftlichen Transformationen für einen wichtigen Pfeiler einer funktionierenden Demokratie. Desinformationen, Klimakrise oder Digitalisierung schaffen Unsicherheit. Wissenschaft, gut kommuniziert, verleiht Menschen Zuversicht und gibt neue Perspektiven. “

Als langjährige operative Geschäftsführerin im Energiesektor weiß Sophie Uitz wie wichtig gesellschaftliche Akzeptanz bei Projekten ist, die an Lösungen für die Energie- und Mobilitätswende oder den Umbau kritischer Infrastrukturen arbeiten. Dass dabei Wissenschaftskommunikation längst zum harten Standortfaktor zählt, ist ihr bewusst. Ihrer Erfahrungen nach, entstehen Skepsis und Misstrauen selten aus Technikfeindlichkeit, sondern aus fehlendem Verständnis, mangelnder Einbindung und dem Gefühl, dass über Menschen statt mit ihnen entschieden wird.

„ Gute Wissenschaftskommunikation ist Brückenbauerin zwischen Forschung, Technologie und Gesellschaft. Und genau diesen unschätzbaren Wert von Wissenschaftskommunikation möchte ich im politischen Bewusstsein stärken und auch wirtschaftlichen Unternehmen näherbringen und aufzeigen “, zeigt sich die Managerin und Sozialwissenschaftlerin überzeugt.

Gesellschaft und Demokratie

Sophie Uitz betreibt seit mehr als zehn Jahren zwei Kleinwasserkraftwerke im Salzburger Lungau im Familienbetrieb. Zusätzlich engagiert sie sich ehrenamtlich in der Branchenvertretung im Vorstand von Kleinwasserkraft Österreich und als Landessprecherin Kleinwasserkraft Salzburg. Ihr inhaltlicher Fokus liegt auf Citizen Science und Wissenschaftsvermittlung, Forschungs- und Publikationstätigkeit zu Gesellschaft und Demokratie; Energiewende, nachhaltige Entwicklung und Klimawandel.

Besonders wichtig ist der in Wien lebenden Salzburgerin gemeinsam mit dem professionellen Team des Vereins dazu beizutragen, den Optimismus von Menschen bei der Zukunftsgestaltung zu stärken. „ Wir brauchen Zukunftsoptimismus, und dafür braucht es Zuversicht und Orientierung in einer sich schnell verändernden Welt. Genau das kann Wissenschaftskommunikation leisten. “

Mit seinem Engagement in der interaktiven Wissenschaftsvermittlung setzt sich der Verein ScienceCenter-Netzwerk seit mehr als 20 Jahren dafür ein, komplexe Themen verständlich aufzubereiten.

Für die Zukunft des Vereins steht auf der Wunschliste der neuen Geschäftsführerin ganz oben der Ausbau der aufsuchenden Wissenschaftsvermittlung – also jene Form der Vermittlung, die im öffentlichen Raum stattfindet und ein breites Zielpublikum erreicht. Durch diese Art der Wissenschaftskommunikation können noch mehr Menschen – auch außerhalb der Hauptstadt – mit Wissenschaft berührt werden. „ Ich freue mich darauf, starke Partnerinnen und Partner bei der Umsetzung gewinnen zu können “, so Sophie Uitz abschließend.

Über den Verein ScienceCenter-Netzwerk

Das ScienceCenter-Netzwerk ist die Kompetenzstelle für interaktive Wissenschaftsvermittlung in Österreich mit dem Ziel Menschen mit Wissenschaft und Technik in Berührung zu bringen. Seit seiner Gründung 2005 hat sich der Verein das Ziel gesetzt, innovative Formate und Projekte für hands-on dialogorientierte Wissenschaftsvermittlung zu gestalten.

Der Verein entwickelt Wissenschaftsvermittlung weiter und gestaltet dazu Fortbildungen und Austausch und koordiniert das österreichweite ScienceCenter-Netzwerk als Zusammenschluss von mittlerweile 200 vielfältigen Organisationen und Personen aus Bildung, Forschung, Kunst, Kultur, Museen und Vermittlung.

Die Kernaufgaben des Vereins ScienceCenter-Netzwerk wurden 2025 unterstützt von der Stadt Wien, dem Bundesministerium für Bildung, dem Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, der Wirtschaftskammer Österreich, der Arbeiterkammer Österreich, der Industriellenvereinigung, dem Wiener Städtische Versicherungsverein, Wien Energie, der YOUNGSAN GmbH und der AVL List GmbH.