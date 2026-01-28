Österreichischer Geflügelkongress: Aufbruch und Innovation in der heimischen Geflügelwirtschaft

Wien/Graz (OTS) -

Von 02. bis 04. Februar wird Graz zum Zentrum der österreichischen Geflügelwirtschaft: Der 2. große, österreichische Geflügelkongress bringt Geflügelhalter:innen, Expert:innen, heimische Serviceanbieter und die Interessenvertretungen der gesamten Branche in der Seifenfabrik Graz zusammen - einer außergewöhnlichen Location, die den idealen Rahmen zum Netzwerken bietet. Die Veranstaltung richtet sich bewusst an erfahrene Branchenprofis ebenso wie an Neueinsteiger:innen. Besonders Landwirt:innen finden am Kongress alles, was sie zum professionellen Aufbau oder der erfolgreichen Weiterentwicklung ihres Geflügelbetriebes benötigen. Mehr Informationen sind unter https://www.gefluegelwirtschaft.at/gefluegelkongress-2026/verfügbar.

Die österreichische Geflügelwirtschaft erlebt derzeit eine Aufbruchstimmung: Immer mehr heimisches Geflügel und Eier finden den Weg auf die Teller der Österreicher:innen. Die Branche spürt Rückenwind und entwickelt sich dynamisch weiter. Der Kongress beleuchtet diese positive Entwicklung und widmet sich den aktuellen Herausforderungen und Zukunftsfragen der Branche.

“Mit dieser Veranstaltung möchten wir all jenen Bäuerinnen und Bauern der heimischen Geflügelwirtschaft etwas zurückgeben, die tagtäglich durch ihre verantwortungsvolle Arbeit mit den Tieren, ihrem wirtschaftlichen Geschick und ihrem Fleiß, die Grundlange für den heutigen Erfolg unserer Produkte am österreichischen Markt geschaffen haben“, betont der Obmann der Geflügelwirtschaft Österreich, Markus Lukas.

Zwtl.: Vorträge behandeln brennende Fachfragen

Ein praxisnahes, hochwertiges Vortragsprogramm behandelt zentrale Themen der Geflügelhaltung aus dem Mastgeflügel-Sektor ebenso wie aus dem Eier-Sektor. National und international renommierte Referent:innen geben Antworten auf brennende Fachfragen und bieten damit konkrete Lösungsansätze für die betriebliche Praxis.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt liegt auf den Ausbrüchen der Geflügelpest in Österreich. Führende Expert:innen analysieren die gewonnenen Erkenntnisse und zeigen auf, welche präventiven Maßnahmen künftig entscheidend sind, um Betriebe nachhaltig zu schützen und die Resilienz der Branche langfristig zu stärken.

Zwtl.: Breites Serviceangebot heimischer Firmen

Ergänzt wird das Kongressprogramm durch eine begleitende Fachausstellung: 14 führende Serviceanbieter der österreichischen Geflügelwirtschaft präsentieren innovative Produkte, Dienstleistungen und Unterstützungsangebote. Zudem stehen Kolleginnen und Kollegen der Interessenvertretungen GWÖ, EZG-Frischei, GGÖ und des Tiergesundheitsdienstes QGV für Information, Beratung und zum Austausch zur Verfügung.

Der Geflügelkongress steht für fachliche Tiefe, praxisnahe Lösungen und eine starke Vernetzung innerhalb der Branche. Ziel ist es, gemeinsam die Zukunft der österreichischen Geflügelwirtschaft aktiv zu gestalten - wirtschaftlich tragfähig, gesellschaftlich verantwortungsvoll und nachhaltig abgesichert. “Wir freuen uns, Sie beim Kongress begrüßen zu dürfen. Alle, die sich für die Geflügelhaltung interessieren, sind herzlich eingeladen“, so der GWÖ-Obmann abschließend. (Schluss)