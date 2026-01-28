Falkensteiner Michaeler Tourism Group übernimmt mit Arbatax Park Resort eines der traditionsreichsten Resorts auf Sardinien

Wien/Arbatax (OTS) -

Mit einem 18-jährigen Pachtvertrag übernimmt die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) ab Februar 2026 das operative Management des Arbatax Park Resort auf Sardinien. Der zweite Standort auf der Insel unterstreicht die strategische Bedeutung Sardiniens für die international tätige Gruppe mit italienischen Wurzeln. Gleichzeitig stärkt die Transaktion die Entwicklungsstrategie der FMTG in Italien im Segment der Strandresorts, mit besonderem Fokus auf die Clubmarke „Club Funimation by Falkensteiner".

Einzigartiges Resort in geschützter Naturlage

Das Arbatax Park Resort ist eines der größten Resort Komplexe Sardiniens und gilt als weltweit einzigartiges Resort Konzept: Es liegt auf einer über 60 Hektar großen Halbinsel an der Ostküste Sardiniens und wird vollständig innerhalb eines geschützten Naturparks betrieben. Das Konzept verbindet touristische Nutzung mit dem Erhalt der regionalen Flora und Fauna. Die Lage in der Ogliastra, einer der fünf sogenannten „Blue Zones“, unterstreicht die besondere Positionierung des Standorts.

Das von Giorgio und Angela Mazzella entwickelte internationale Referenzprojekt wurde mehrfach – zuletzt 2025 – als bestes Öko-Resort der Welt ausgezeichnet. Die FMTG wird die von Eigentümer Giorgio Mazzella geprägte Expertise in zukunftsorientierte Beherbergungsmodelle gezielt weiterführen und in die Weiterentwicklung des Resorts integrieren.

„ Mit der FMTG haben wir einen Partner gefunden, der unsere Werte und unseren Anspruch an nachhaltigen Tourismus teilt. Die langfristige Vereinbarung, der Investitionsplan und die erneute Auszeichnung als bestes Öko-Resort 2025 bestätigen die Zukunftsfähigkeit des Resorts “, erklärt Giorgio Mazzella. „ Gemeinsam werden wir klar definierte Maßnahmen im Umwelt- und Naturschutz umsetzen und die internationale Positionierung des Resorts weiterentwickeln .“

„ Wir investieren dort, wo wir an eine langfristige gemeinsame Zukunft glauben – an starke Orte, klare Werte und verlässliche Partnerschaften. Das Arbatax Park Resort vereint all das auf besondere Weise “, so Erich Falkensteiner, Aufsichtsratsvorsitzender der FMTG.

Langfristige Partnerschaft und umfassende Entwicklungspläne für das Arbatax Park Resort

Ab 1. Februar 2026 übernimmt die FMTG die operative Führung des Arbatax Park Resorts. Die langfristige Partnerschaft sieht ein umfassendes Entwicklungs-, Restyling- und Repositionierungsprogramm vor, das mit Investitionen in Höhe von rund 30 Millionen Euro vollständig als Capex finanziert wird.

Aktuell verfügt das Arbatax Park Resort über insgesamt 900 Zimmer, verteilt auf sieben Hotels innerhalb des Resorts. Ziel ist eine schrittweise Modernisierung sowie eine qualitative Neupositionierung entlang der Falkensteiner Qualitäts- und Servicestandards – unter konsequenter Wahrung der kulturellen Identität und der ökologischen Sensibilität des Standorts.

Otmar Michaeler, CEO der FMTG, betont: „ Das Arbatax Park Resort ist in seiner Dimension, Diversität, Lage und ökologischen Ausrichtung ein außergewöhnliches Projekt. Es fügt sich nahtlos in unsere strategischen Zielsetzungen ein und stellt ein hochattraktives Asset innerhalb unseres internationalen Portfolios dar. “

Club Funimation by Falkensteiner als Herzstück des Familien- und Clubangebots

Um die Wiedereröffnung im Mai 2026 zu ermöglichen, wurden bereits 2025 Teile der geplanten Investitionen realisiert. Dazu gehören die Renovierung sämtlicher Zimmer im südlich gelegenen Bereich Telis (über 500 renovierte Zimmer). Im Jahr 2026 wird das Resort als White Label betrieben. Bis 2027 sollen die vier bestehenden Hotels Ville del Parco, Telis, Cottage und Dune zu einer Einheit zusammengeführt und ab der Sommersaison 2027 als „Club Funimation by Falkensteiner“ mit 620 Zimmern und Suiten betrieben werden.

Borgo Cala Moresca als hochwertiges Falkensteiner Hotelkonzept

Im Bereich Borgo Cala Moresca wird bis zur Wiedereröffnung im Mai 2026 ebenfalls ein Restyling abgeschlossen – unter Wahrung der sardischen Architektur und Identität. Und auch hier gehen die Pläne weiter: In dem, als authentisch interpretierten sardischen Dorf, mit typischen Plätzen, verwinkelten Gassen und traditionellen Steinhäusern, ist bis 2028 die Entwicklung eines Falkensteiner Hotels mit rund 250 Zimmern geplant. In diese Projektentwicklung wird auch das Monte Turri mit seinen derzeit 17 Suiten integriert. Es wird zum ikonischsten und exklusivsten Element des Borgo: ein Boutique-Hotel in Panoramalage, das lokale Verwurzelung mit zeitgemäßem Design und den hohen Serviceleistungen von Falkensteiner verbindet. In das Umfeld von Cala Moresca integriert, jedoch mit eigener Identität, richtet es sich an ein erwachsenes, qualitätsorientiertes Publikum auf der Suche nach Ruhe, Privatsphäre und einem außergewöhnlichen Panoramablick. Monte Turri wird die Gesamtpositionierung des Produkts abrunden und das Angebot um ein lifestyle-orientiertes Segment mit hoher Ausgabebereitschaft erweitern.

Club Funimation by Falkensteiner als Wachstumstreiber

Neben der Fokussierung der Marke Falkensteiner auf 4 Sterne Superior und 5 Sterne Hotels, ist ein wesentlicher Bestandteil der strategischen Weiterentwicklung der FMTG der Ausbau der Clubmarke „Club Funimation by Falkensteiner“. Die Gruppe führt bereits erfolgreich drei Familien Club-Anlagen in Kärnten in Österreich, in Zadar in Kroatien und in Kalabrien in Italien. Bis 2027 soll die Marke „Club Funimation by Falkensteiner“ als eigenständiges Produkt für Familien und aktive Gäste positioniert werden und ein zeitgemäßes Clubkonzept mit hohem Qualitäts- und Serviceniveau kombinieren – und das erstmals auch in Sardinien.

Ausbau der Präsenz auf Sardinien

Das Arbatax Park Resort ist das zweite Produkt der FMTG auf Sardinien stärkt die Präsenz der Gruppe mit zwei komplementären Assets: Das 5* Falkensteiner Hotel Capo Boi mit Fokus auf gehobenes Leisure- und Lifestyle-Angebot, und das Arbatax Park Resort als großflächiges integriertes Resort mit starker Ausrichtung auf Familien, Natur und Wellness.