BONUS Pensionskasse: Mit kluger Strategie zum Erfolg

Wien (OTS) -

Die BONUS Pensionskassen Aktiengesellschaft beweist erneut ihre Stärke als einer der wichtigsten Akteure im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge in Österreich. Im vergangenen Jahr hat sie die Konkurrenz klar hinter sich gelassen: Während die Branche im Schnitt ein Plus von 4,88 Prozent erzielte, erreichte die BONUS Pensionskasse eine bemerkenswerte Performance von 5,56 Prozent.

„Dieser Erfolg ist kein Zufall“, erklärt Michael Scherhammer, Vorstand der BONUS Pensionskasse. „Unsere bewusste Strategie – geringe Fremdwährungsexposure durch konsequentes USD-Hedging, ein starker Fokus auf europäische Märkte sowie die gezielte Untergewichtung des Zinsänderungsrisikos – hat uns stabil und erfolgreich durch volatile Zeiten getragen.“

DI Georg Daurer, ebenfalls Vorstand der BONUS Pensionskasse, ergänzt: „Wir vermeiden überschnelle Aktivitäten in turbulenten Marktphasen und setzen stattdessen auf vorausschauende Gewinnmitnahmen. Dieser besonnene Ansatz und die laufende Optimierung unserer Anlagen sind zentrale Bausteine unseres nachhaltigen Erfolgs.“

Auch für 2026 bleibt die BONUS ihrer Linie treu: Risikokonzentrationen insbesondere im Bereich der Aktien werden vermieden und die kurze Duration bei Anleihen beibehalten. Damit verfolgt die BONUS einen vorsichtigen, aber renditestarken Kurs in einem herausfordernden Marktumfeld.

Die strategische Expansion der letzten Jahre hat die BONUS Pensionskasse zu einem der führenden Player am österreichischen Pensionskassenmarkt gemacht. Im Hintergrund stehen mit der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft und der Generali Versicherung zwei starke und verlässliche Aktionäre.

Seit der Gründung im Jahr 1997 ist das Thema Nachhaltigkeit integraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Die jüngste Auszeichnung durch den Börsianer als „Nachhaltigste Pensionskasse Österreichs“ und zum dreizehnten Mal die ÖGUT Gold Auszeichnung in der BONUS Vorsorgekasse unterstreichen den hohen Anspruch der BONUS Gruppe, Verantwortung für Generationen zu übernehmen.

Mit dieser Kombination aus nachhaltiger Ausrichtung, strategischer Weitsicht und starker Aktionärsstruktur gestaltet die BONUS Gruppe die Zukunft der betrieblichen Altersvorsorge in Österreich aktiv mit – zum Vorteil ihrer Kunden und ihrer Partner.

Fotos und Logos: BONUS Gruppe: Presse