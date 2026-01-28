Energiesicherheit und Unabhängigkeit für alle Haushalte und Unternehmen im Burgenland gilt weiter

Eisenstadt (OTS) -

Burgenland Energie bietet bereits seit 1.1.2025 gemeinsam mit dem Fanclub Burgenland Energieunabhängig (FCBE) einen sicheren Strompreis von 10 Cent pro Kilowattstunde garantiert auf 20 Jahre an. Mit dem Fanclub können nun zusätzlich über regionale Energiegemeinschaften die Netzkosten sowie Steuern und Abgaben gesenkt werden, womit sich ein Strompreis von unter 10 Cent pro Kilowattstunde ergibt. Ein typischer burgenländischer Haushalt spart damit mit dem Fanclub und dem Unabhängig Tarif der Burgenland Energie Vertrieb rund 20 % bzw. 220 Ꞓ im Jahr. Der innovative Unternehmensstrompreis „Unabhängig“ bietet Unternehmen die Möglichkeit sich langfristig an den Wind- und PV-Anlagen über einen All-inklusive Strompreis von 10 Cent pro Kilowattstunde unabhängig von Netzentgelten und Abgaben zu beteiligen. Der Gaspreis wird ab 1. April 2026 um rund 20 Prozent gesenkt und spart einem typischen burgenländischen Haushalt rund 180 Ꞓ Heizkosten im Jahr.

„Der Weg des Burgenlands ist der Weg der Sicherheit, der Verlässlichkeit und der Planbarkeit. Die Menschen im Burgenland wollen stabile und günstige Preise. Genau das liefert unser Landesenergieversorger und der Fanclub Burgenland Energieunabhängig“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Die Preise und Tarife des Landesenergieversorgers Burgenland Energie richten sich genau nach diesem Modell. „Die in den letzten Tagen von vielen Experten geforderten 10 Cent gibt es im Burgenland bereits seit über einem Jahr. Wir bieten attraktive Preise für viele Jahre und Sicherheit durch unsere eigenen Wind- und PV-Anlagen. Das ist der burgenländische Weg der Energiesicherheit und Energieunabhängigkeit und er bringt jedem Stromhaushalt in etwa 220 Euro Ersparnis im Jahr und jedem Gashaushalt rund 180 Euro Ersparnis.“

Stephan Sharma, CEO der Burgenland Energie erläutert, „Burgenland Energie bietet schon seit 1.1.2025, das heißt seit über einem Jahr, über den Fanclub Burgenland Energieunabhängig 10 Cent pro Kilowattstunde (netto) auf 20 Jahre garantiert und ohne Indexierung, somit den besten Preis, das beste Service und die höchste Sicherheit in Österreich. Keine Preisabhängigkeit von Putin und Trump, Preisunabhängigkeit mit unseren Wind- und PV-Anlagen. Das ist unser burgenländisches Energiesicherheits-Modell. Ohne Einmal-Rabatte oder ähnliche Lockangebote im ersten Jahr, um im zweiten Jahr mit den Kunden viel Geld zu verdienen. Als burgenländischer Landesenergieversorger sind wir bei den Menschen vor Ort und bietet seit Jahrzehnten und auch in Zukunft Sicherheit, Verlässlichkeit und Preisstabilität. In einer Zeit wachsender Angst vor Black-Outs bieten wir unseren Kunden eine der höchsten Versorgungssicherheiten in Europa.“

Sichere Wind- und PV-Versorgung und sichere Reststromversorgung zum Fixpreis mit der Kombination ‚Unabhängig + FCBE‘ für Haushalte

„Mit dem österreichweit größten Wind- und PV-Ausbau erreichen wir für unsere Kunden bereits rund 75 Prozent Energieunabhängigkeit von den internationalen Strombörsen und 20 Jahre Preissicherheit mit 10 Cent/kWh über den Fanclub. Mit dem Unabhängig-Tarif von BE Vertrieb für den Reststrombedarf erhält ein burgenländischer Kunde mit der Kombination ‚Unabhängig + FCBE‘ somit einen sicheren Energiepreis“, betont Sharma. „Trotz fehlender bundespolitischer Maßnahmen zur Senkung der Netzkosten, gibt es jetzt mit dem Fanclub zusätzlich die Möglichkeit über die regionale Energiegemeinschaft die Netzkosten um rund 28 Prozent sowie Elektrizitäts-Abgabe und die Erneuerbare-Abgabe zu 100 Prozent zu senken. Damit senkt man seinen Strompreis sogar auf unter 10 Cent pro Kilowattstunde, mit einer 20 jährigen Wind- und PV-Strompreisgarantie. Ein typischer burgenländischer Haushalt macht sich mit Fanclub unabhängig und senkt seine Stromkosten um 20 Prozent.“

Ein echter, ehrlicher, burgenländischer Unternehmensstrompreis

Für die größeren Unternehmen wird es ein neues Modell im Burgenland geben. „Wir machen einen Unternehmensstrompreis, der für alle Unternehmen und die gesamten Energiemengen gelten wird. Dazu bereiten wir im Burgenland zur Unterstützung des Wirtschaftsstandorts ein Gesetz vor, damit auch die Industrie von den Wind- und PV-Anlagen im Burgenland, so wie die Haushalte und die KMUs im Fanclub, dauerhaft profitieren können“, so Hans Peter Doskozil.

„Mit unserem burgenländischen Unternehmensstrompreis „Unabhängig“ bieten wir über langfristige Strombezugsverträge (PPA) eine Beteiligung bei unseren Wind- und Photovoltaikanlagen um 10 Cent pro Kilowattstunden auf bis zu 20 Jahre an. Burgenländische Unternehmen, die sich im Umkreis von 15 km befinden, haben einen zusätzlichen Vorteil, diese können über eine eigene Direktleitung mit unseren Wind-, PV- und Speicheranlagen verbunden werden. Damit können sich die Unternehmen auf bis zu 20 Jahre die Strompreise unabhängig von den Marktpreisen, Netzkosten und Abgaben zum All-Inklusive Strompreis von 10 Cent/kWh absichern. “, betont Sharma.

Auch bei der Gasversorgung Sicherheit und Zuverlässigkeit trotz Abhängigkeit

„Aktuell gibt es große Unsicherheit aufgrund der extremen Gaspreisanstiege auf den internationalen Märkten, von denen Putin und Trump profitieren. Wir haben im letzten Jahr aufgrund unserer Beschaffungsstrategie eine Preissenkung angekündigt, trotz der völligen Abhängigkeit vom Ausland, halten wir als verlässlicher Partner unser Versprechen und werden ab 1.4. die Gaspreise um rund 20 Prozent auf unter 5 Cent/kWh mit einer Preisgarantie für 1 Jahr senken. Damit spart sich ein durchschnittlicher burgenländischer Haushalt rund 180 Euro im Jahr beim Heizen. Mit unserem neuen geförderten rundum-sorglos Wärmepumpen-Angebot bieten wir unseren Kunden den Weg raus aus der Energieabhängigkeit und Unsicherheit “, erklärt Sharma.

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Burgenland Energie ist Partner von Fanclub Burgenland Energieunabhängig.

Unabhängig Tarif ist ein Angebot der BE Vertrieb GmbH.

Rückfragehinweis:

Mag. Christian Stiller

Büroleiter Landeshauptmann Mag. Hans Peter DOSKOZIL

Amt der Burgenländischen Landesregierung

A-7000 Eisenstadt, Landhaus, Europaplatz 1

t. +43 5 7600-2471

[email protected]