FPÖ-Antauer: „Ja zu Koalitionsverhandlungen, Ja zu meiner Heimatstadt!“

Sankt Pölten (OTS) -

„Es geht um den Auftrag der Wähler und wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Klar ist, dass es um eine neue Art der Politik gehen muss, wo die Bevölkerung im Zentrum steht“, sagt FPÖ Gemeinderat Landesrat Martin Antauer nach dem ersten Gespräch mit SPÖ-Stadtchef Matthias Stadler.

„Wir sind unseren Wählern im Wort und sollte die SPÖ bereit sein, mit uns zu verhandeln, muss indes klar sein, dass die Gespräche offen und ehrlich im Interesse der Bürger sein müssen. Für Hinterzimmer-Packeleien am Bürger vorbei stehen wir Freiheitliche sicherlich nicht bereit“, so Antauer, der unterstreicht: „Es geht mir rein um meine Heimatstadt Sankt Pölten.“