  • 27.01.2026, 17:05:02
  • /
  • OTS0152

FPÖ-Antauer: „Ja zu Koalitionsverhandlungen, Ja zu meiner Heimatstadt!“

Offene, ehrliche Gespräche im Interesse der Bürger ohne Hinterzimmer-Packelei

Sankt Pölten (OTS) - 

„Es geht um den Auftrag der Wähler und wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Klar ist, dass es um eine neue Art der Politik gehen muss, wo die Bevölkerung im Zentrum steht“, sagt FPÖ Gemeinderat Landesrat Martin Antauer nach dem ersten Gespräch mit SPÖ-Stadtchef Matthias Stadler.

„Wir sind unseren Wählern im Wort und sollte die SPÖ bereit sein, mit uns zu verhandeln, muss indes klar sein, dass die Gespräche offen und ehrlich im Interesse der Bürger sein müssen. Für Hinterzimmer-Packeleien am Bürger vorbei stehen wir Freiheitliche sicherlich nicht bereit“, so Antauer, der unterstreicht: „Es geht mir rein um meine Heimatstadt Sankt Pölten.“

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright