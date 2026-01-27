  • 27.01.2026, 15:27:32
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SPÖ-Seltenheim an Darmann: „SPÖ hat bereits mehrfach klargestellt, dass Ott kein SPÖ-Mitglied ist!“

Anschuldigungen und Unterstellungen von FPÖ-Darmann ungeheuerlich – „Haben unseren Anwalt beauftragt, rechtliche Schritte gegen FPÖ zu prüfen“

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim weist die heute, Dienstag, per Aussendung von FPÖ-Abgeordnetem Darmann getätigten falschen Behauptungen entschieden zurück. „Die FPÖ macht wieder einmal das, was sie immer tut, wenn sie selbst unter Druck steht: mit Dreck um sich schmeißen, Fake News und Verschwörungstheorien verbreiten. Die SPÖ hat bereits mehrfach klargestellt, dass Egisto Ott kein SPÖ-Mitglied ist. Dass Darmann im Zusammenhang mit dem Prozess gegen Ott wörtlich schreibt ‚Erstmals sitzt damit die SPÖ und gleichzeitig eine amtierende Regierungspartei wegen Spionage vor Gericht‘ ist ungeheuerlich und wird Folgen haben. Wir haben unseren Anwalt bereits beauftragt, hier rechtliche Schritte gegen die FPÖ zu prüfen“, betonte Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****(Schluss) mb/bj

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