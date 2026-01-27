  • 27.01.2026, 15:03:32
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Deutsch (SPÖ): „Rechenkünstler VP-Figl verwechselt Budgetdefizit mit Neuverschuldung“

Wien (OTS) - 

SPÖ-Gemeinderat und Vorsitzender des Gemeinderatsausschusses für Finanzen Christian Deutsch weist die Zahlenspielerei von VP-Obmann Figl entschieden zurück.

Defizit ist nicht Neuverschuldung
VP-Figl wirft mit Zahlen um sich und verwechselt dabei Budgetdefizit mit Neuverschuldung“, stellt Deutsch klar. Er führt aus: „Das Budgetdefizit, das Anfang 2025 noch bei 3,8 Mrd. Euro prognostiziert wurde, konnte Schritt für Schritt durch Konsolidierungsmaßnahmen, Mehreinnahmen und konsequenten Budgetvollzug reduziert werden und liegt nun beim vorläufigem Rechnungsabschluss 2025 bei 2,8 Mrd. Euro. Das ist das Ergebnis der Einnahmen- und Ausgabenrechnung für das Jahr 2025.“

Rücklagen senken die Neuverschuldung

„Neuverschuldung ist etwas anderes“, unterstreicht Deutsch. „Mit Finanzierungsmaßnahmen, etwa dem gezielten Einsatz von Rücklagen, können wir den tatsächlichen Finanzierungsbedarf um rund 400 Mio. Euro reduzieren.“ Der Abgeordnete betont: „Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis konsequenter Budgetpolitik“, so Deutsch.

(schluss) ip

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