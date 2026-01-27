EXAA erweitert Zugang zur Market Coupling Auktion auf Frankreich, Belgien und die Niederlande

Wien (OTS) -

Ab 27. Jänner 2026 stellt die EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG ihren Handelsteilnehmern den Zugang zur Market Coupling Auktion in Frankreich, Belgien und den Niederlanden zur Verfügung.

Mit diesem Schritt ist nach erfolgreichem Start der „EXAA 10:15 Uhr Auktion“ in diesen Gebotszonen das Projekt der geographischen Expansion der EXAA nunmehr abgeschlossen. Das Angebot der paneuropäischen Marktkopplungsauktion – neben der lokalen EXAA 10:15 Uhr Auktion – ist ein wesentlicher Beitrag zum Erhalt von Wettbewerb unter Strombörsen und in weiterer Folge als Beitrag zum Eingehen auf die Bedürfnisse lokaler Märkte zu erachten. Die Teilnahme an der 12:00 MC Auktion über die EXAA stellt eine Erweiterung des Angebots für Marktteilnehmer bei der Auswahl Ihres Marktzugangs dar und bildet somit einen Baustein zur weiteren Vollendung eines gekoppelten europäischen Energiebinnenmarktes.

Marktteilnehmer an der EXAA profitieren von wettbewerblichem Marktzugang inklusive Clearing, der Umsetzung von Multi-Market Optimierungsstrategien mit nur einer Börsenmitgliedschaft sowie einer effizienten Nutzung von Sicherheiten durch saldierte Collateral-Anforderungen.