  • 27.01.2026, 15:00:04
  • /
  • OTS0137

EXAA erweitert Zugang zur Market Coupling Auktion auf Frankreich, Belgien und die Niederlande

Wien (OTS) - 

Ab 27. Jänner 2026 stellt die EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG ihren Handelsteilnehmern den Zugang zur Market Coupling Auktion in Frankreich, Belgien und den Niederlanden zur Verfügung.

Mit diesem Schritt ist nach erfolgreichem Start der „EXAA 10:15 Uhr Auktion“ in diesen Gebotszonen das Projekt der geographischen Expansion der EXAA nunmehr abgeschlossen. Das Angebot der paneuropäischen Marktkopplungsauktion – neben der lokalen EXAA 10:15 Uhr Auktion – ist ein wesentlicher Beitrag zum Erhalt von Wettbewerb unter Strombörsen und in weiterer Folge als Beitrag zum Eingehen auf die Bedürfnisse lokaler Märkte zu erachten. Die Teilnahme an der 12:00 MC Auktion über die EXAA stellt eine Erweiterung des Angebots für Marktteilnehmer bei der Auswahl Ihres Marktzugangs dar und bildet somit einen Baustein zur weiteren Vollendung eines gekoppelten europäischen Energiebinnenmarktes.

Marktteilnehmer an der EXAA profitieren von wettbewerblichem Marktzugang inklusive Clearing, der Umsetzung von Multi-Market Optimierungsstrategien mit nur einer Börsenmitgliedschaft sowie einer effizienten Nutzung von Sicherheiten durch saldierte Collateral-Anforderungen.

Sind Sie an einem Handel an der EXAA interessiert?

Kontaktieren Sie uns, um mehr über unser Produktportfolio zu erfahren:

Rückfragen & Kontakt

EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG
Alina Berger, MSc
Telefon: 017272296
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG

Rückfragen & Kontakt

EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG
Alina Berger, MSc
Telefon: 017272296
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright