ORF-DialogForum: Erinnerung an die Zukunft – ORF-Legenden im Gespräch

Wien (OTS) -

Alle reden von der Zukunft. Aber was haben wir in der Vergangenheit richtig gemacht? Wie hat es der ORF geschafft, über Jahrzehnte hinweg erfolgreich, beliebt und zugleich innovativ zu sein? Im ORF-DialogForum erörtern ORF-Mitarbeiter:innen, die viele Jahre lang oft legendäre Programme gestaltet haben, ihre Erfahrungen und Erfolgsrezepte. Auch wenn die digitale Transformation neue Dimensionen der Mediengestaltung erfordert, ist es alles andere als ausgeschlossen, aus der Vergangenheit zu lernen. Woran sollten wir uns erinnern, wenn wir an die Zukunft des ORF denken?

Darüber diskutieren in einem ORF-DialogForum am Freitag, dem 30. Jänner, um 13.00 Uhr unter der Leitung von Klaus Unterberger (ORF Public Value) im ORF RadioKulturhaus:

Käthe Kratz, Filmemacherin

Kurt Langbein, ehem. Leiter der Dokumentationsreihe „Betrifft“

Paul Lendvai, ehem. Leiter des ORF-„Europastudio“

Susanne Scholl, ehem. Auslandskorrespondentin des ORF

Danielle Spera, Journalistin und ehem. Moderatorin der ZIB 1

Gerald Szyszkowitz, ehem. Unterhaltungschef des ORF

Lisa Ganglbaur, ORF-Religion

Viktoria Tatschl, ORF-Wissen

Die TV-Aufzeichnung aus dem ORF RadioKulturhaus wird live auf zukunft.ORF.at gestreamt und ist am Sonntag, dem 8. Februar, um 9.00 Uhr in ORF III und auf ORF ON zu sehen sowie auf ORF Sound nachzuhören.

Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, um das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen, den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.