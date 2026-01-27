FORWIT mahnt raschen Beschluss des ausständigen FTI-Pakts 2027-29 ein

Wien (OTS) -

Laut Forschungsfinanzierungsgesetz hätte der FTI-Pakt 2027-29, mit dem die FTI-Strategie 2030 operativ umgesetz wird, bis Ende 2025 beschlossen werden müssen. Dass der Beschluss immer noch ausständig ist, erachtet der FORWIT als besorgniserregendes Signal. „ Planungssichere Finanzierung von Forschung und Innovation ist ein wesentlicher Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit, für das Wachstum und für den Wohlstand von morgen. Dieser für die Zukunftsfähigkeit so essenzielle Hebel muss daher mit der notwendigen Priorität behandelt und in der vorgesehenen Höhe dotiert werden “, appelliert Thomas Henzinger, Vorsitzender des Beratungsgremiums der Bundesregierung.

In den letzten beiden Jahrzehnten hat Österreich in forschungs- und innovationspolitischer Hinsicht eine beeindruckende Entwicklung durchgemacht und zählt mittlerweile zu den innovationsstarken Ländern der Europäischen Union. Österreich kann sich auf seinen Erfolgen aber nicht ausruhen, mahnt Henzinger. „ Im aktuellen European Innovation Scoreboard verlor Österreich zwei Plätze, im Global Innovation Index liegen wir wieder auf dem Niveau von 2020, und im World Competitiveness Index hat Österreich in fünf Jahren sogar 10 Ränge eingebüßt. Es kann sein, dass unsere Leistungsfähigkeit in Forschung, Technologie und Innovation so gut ist wie vor fünf Jahren. Aber andere Länder sind in dieser Zeit besser geworden. “