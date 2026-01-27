  • 27.01.2026, 13:50:32
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  • OTS0126

Hasene Österreich stellt mit dem Wiener Roten Kreuz 50 Schlafsäcke und 50 Isomatten für wohnungslose Menschen in Wien bereit

Übergabe von Schlafsacke und Matten an wohnungslose
Wien (OTS) - 

An den aktuell klirrend kalten Wintertagen ist schnelle und konkrete Hilfe für besonders gefährdete Personengruppen von großer Bedeutung. Hasene Österreich stellt daher in Kooperation mit dem Wiener Roten Kreuz 50 Schlafsäcke und 50 Isomatten für wohnungslose Menschen in Wien bereit.

Die Sachspenden sollen Menschen ohne festen Wohnsitz in der aktuellen Kälte zumindest ein Mindestmaß an Schutz und Wärme ermöglichen. Dies ist insbesondere für jene Personen von großer Bedeutung, die aus unterschiedlichen Gründen keine Notunterkünfte in Anspruch nehmen können und gezwungen sind, die Nächte im Freien zu verbringen. Gerade bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt kann diese Unterstützung einen entscheidenden Unterschied machen.

Hasene Österreich bedankt sich herzlich beim Wiener Roten Kreuz für die gute und verlässliche Zusammenarbeit.

Rückfragen & Kontakt

Hasene Hilfs- und Sozialverein
Harun Erciyas, MA
Telefon: +436509385949
E-Mail: [email protected]

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