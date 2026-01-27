Brustgesundheitszentrum im Franziskus Spital Margareten erneut zertifiziert

Wien (OTS) -

Die Gutachter der Österreichischen Zertifizierungskommission (ÖZK) stellten dem Wiener Spital als kompetenten Versorger nach einem zweitätigen Audit ausgezeichnete Noten aus.

Insbesondere die persönliche Rundum-Betreuung der Patientinnen und die umfassende Nachsorge flossen in die durchgängig positive Gesamtbewertung ein. Darüber hinaus lobte die Kommission die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem hausinternen Radiologie-Institut und die Qualität des intraoperativen Gefrierschnitts. Diese schnelle pathologische Untersuchung einer Gewebeprobe während einer Operation ermöglicht die Analyse in Echtzeit. Dadurch kann zügig entschieden werden, in welchem Umfang ein brusterhaltendes Vorgehen möglich ist. Für die Patientin hat dies deutliche Vorteile, wie ein präzises Verfahren während des Eingriffs und weniger Nebenwirkungen. Zudem ist die Entfernung des geschädigten Gewebes vollständig gesichert.

In Österreich erkranken ca. 5.500 Patientinnen pro Jahr neu, das macht ca. 30 % der Krebserkrankungen bei Frauen aus. Statistisch gesehen erkrankt jede achte Frau in Österreich im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Durch immer bessere Früherkennung und spezialisierte, fächerübergreifend arbeitende Brustgesundheitszentren sowie moderne Therapiemöglichkeiten ist die Krankheit mittlerweile immer besser behandelbar. Dabei gibt es im Fachbereich Brustgesundheit unter Expert*innen ein klares Commitment zur brusterhaltenden Therapie.

„ Die umfassende Versorgung von Brustkrebs-Patientinnen funktioniert nur als Team-Disziplin. Durch die enge Kooperation unterschiedlicher Fächer wie Onkologie, Pathologie, Chirurgie, Strahlentherapie, Radiologie und Gynäkologie ist es möglich, für jede Patientin die beste medizinische Betreuung zu gewährleisten. Das zertifizierte Brustgesundheitszentrum im Franziskus Spital vereint das spezielle Know how, ausgezeichnete Zusammenarbeit mit seinen Partnern – vor allem mit dem Zentrum des AKH Wien – und individuell abgestimmte Therapie für jede einzelne Patientin “, fasst OA Dr. Michael Bolliger, Leiter des Brustgesundheitszentrums, zusammen.

Das Team des zertifizierten Brustgesundheitszentrums bietet somit Patientinnen eine besonders einfühlsame Beratung und Begleitung durch diese herausfordernde Zeit, zusätzlich zur medizinischen Versorgung auf höchstem Niveau.

Wir nehmen uns Zeit für Ihre Gesundheit.

Das Franziskus Spital hat Verträge mit allen Kassen, ist gemeinnützig und steht allen Menschen offen. Mit den Standorten Wien-Landstraße und Wien-Margareten entstand es 2017 aus der Fusion des Krankenhauses St. Elisabeth mit dem Hartmannspital. Für einen guten Geist und den liebevollen Einsatz für Menschen stehen hier seit 1709 die Elisabethinen und seit 1865 die Hartmannschwestern. Das Spital ist Teil des Wiener Gesundheitsfonds, Leistungen werden aus dessen Mitteln finanziert.

Das Franziskus Spital Margareten bietet als Besonderheiten die kombinierte Behandlung von Herz und Lunge, Gastroenterologie, ein modernes Schlaflabor und multiprofessionelle Schmerzmedizin.

Die Chirurgie ist führend bei der Versorgung von Leisten- und Bauchwandbrüchen mit dem zertifizierten Hernien-Kompetenzzentrum – als erstes in Wien. Das Brustgesundheitszentrum ist ebenfalls international zertifiziert. Außerdem wird die Behandlung von Schilddrüsen- und Darmerkrankungen angeboten. In Kooperation mit der Klinik Landstraße (Wiener Gesundheitsverbund) werden Augen- und Bandscheiben-Operationen vorgenommen. Viele Eingriffe können auch tagesklinisch erfolgen.

Im Franziskus Spital Landstraße ist einer der größten Palliativstationen Österreichs beheimatet. Die Abteilung für Innere Medizin hat einen Diabetes-Schwerpunkt und führt an beiden Standorten jeweils eine Akutgeriatrie und Remobilisation. Im Franziskus Spital Landstraße besteht dazu auch ein tagesklinisches Angebot.

Das Spital ist Ausbildungsstätte und Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Universität Wien sowie der Fachhochschule Campus Wien.