  • 27.01.2026, 13:25:33
  • /
  • OTS0122

Marchetti: „Handelsabkommen mit Indien wichtiger Teil des österreichischen Aufschwungs“

Abkommen weiterer wichtiger Schritt in Richtung Erreichung der Ziele der „2-1-0“-Formel

Wien (OTS) - 

„Das Handelsabkommen mit Indien ist ein wichtiger Teil des österreichischen Aufschwungs und ein zentraler Pfeiler der neuen Industriestrategie der Bundesregierung. Indien ist nicht nur das bevölkerungsreichste Land der Erde, sondern auch einer der größten Wachstumsmärkte weltweit. Für die Volkspartei als Wirtschaftspartei mit Reformkraft ist es ein zentrales Anliegen, wirtschaftliche Beziehungen zwischen Österreich und aufstrebenden Wirtschaftsräumen wie Indien zu intensivieren. Für Österreich als exportorientiertes Land ist es auch der Schlüssel für unseren Wohlstand. Und diesen Wohlstand gilt es, durch kluge und nachhaltige politische Entscheidungen zu bewahren“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Österreich ist in zahlreichen Branchen Weltmarktführer und in den vergangenen 10 Jahren konnten heimische Unternehmen ihre Indien-Ausfuhren um 120 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro erhöhen. Mit dem Abbau der Handelshemmnisse zwischen Indien und Österreich hoffen wir, dass diese immer wichtiger werdende Handelsbeziehung zu beiderseitigem Vorteil noch weiter intensiviert wird. Derzeit sind in Indien rund 160 österreichische Niederlassungen aktiv, davon sind 65 Produktionsunternehmen, 45 im Bereich technischer Dienstleistungen angesiedelt und 50 Vertriebsbüros. Die Unternehmerinnen und Unternehmer unseres Landes haben also den Wert unserer Handelsbeziehung mit Indien klar erkannt – dieses Handelsabkommen wird ihnen ihre tägliche Arbeit ein gutes Stück erleichtern“, so Marchetti abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.dievolkspartei.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Bundesparteileitung

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.dievolkspartei.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright