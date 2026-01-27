Marchetti: „Handelsabkommen mit Indien wichtiger Teil des österreichischen Aufschwungs“

Wien (OTS) -

„Das Handelsabkommen mit Indien ist ein wichtiger Teil des österreichischen Aufschwungs und ein zentraler Pfeiler der neuen Industriestrategie der Bundesregierung. Indien ist nicht nur das bevölkerungsreichste Land der Erde, sondern auch einer der größten Wachstumsmärkte weltweit. Für die Volkspartei als Wirtschaftspartei mit Reformkraft ist es ein zentrales Anliegen, wirtschaftliche Beziehungen zwischen Österreich und aufstrebenden Wirtschaftsräumen wie Indien zu intensivieren. Für Österreich als exportorientiertes Land ist es auch der Schlüssel für unseren Wohlstand. Und diesen Wohlstand gilt es, durch kluge und nachhaltige politische Entscheidungen zu bewahren“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Österreich ist in zahlreichen Branchen Weltmarktführer und in den vergangenen 10 Jahren konnten heimische Unternehmen ihre Indien-Ausfuhren um 120 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro erhöhen. Mit dem Abbau der Handelshemmnisse zwischen Indien und Österreich hoffen wir, dass diese immer wichtiger werdende Handelsbeziehung zu beiderseitigem Vorteil noch weiter intensiviert wird. Derzeit sind in Indien rund 160 österreichische Niederlassungen aktiv, davon sind 65 Produktionsunternehmen, 45 im Bereich technischer Dienstleistungen angesiedelt und 50 Vertriebsbüros. Die Unternehmerinnen und Unternehmer unseres Landes haben also den Wert unserer Handelsbeziehung mit Indien klar erkannt – dieses Handelsabkommen wird ihnen ihre tägliche Arbeit ein gutes Stück erleichtern“, so Marchetti abschließend.