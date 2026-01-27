Projekt "Stadtmenschen: Gesundheitsbotschafter:innen" baut Brustkrebsvorsorge in migrantischen Communities weiter aus

Wien (OTS) -

Das Projekt „Stadtmenschen: Gesundheitsbotschafter:innen – Krebsvorsorge für Frauen“ stärkt auch 2026 die Gesundheitskompetenz von Frauen mit Migrationsbiografie und schafft Bewusstsein für Krebsfrüherkennung wie dem Brustkrebsvorsorgeprogramm: Vier neue Lehrgänge, starke Partnerschaften und Ausbau des Netzwerks.

Über das Projekt: Gemeinsam mit MSD Österreich und dem Future Health Lab qualifiziert die Social City Wien ehrenamtlich engagierte Personen aus migrantischen Communities zu Gesundheitsbotschafter:innen. Von ihnen werden evidenzbasierte Informationen über frauenspezifische Krebsarten und Früherkennungsmaßnahmen – insb. bei Brustkrebs – verständlich vermittelt, Zugänge erleichtert und Brücken zwischen Menschen, Institutionen und Angeboten gebaut. Im Fokus des Projekts stehen Gesundheitskompetenz, Teilhabe und die Stärkung lokaler Communities.

Ausbildungslehrgänge: 2025 wurden 24 Gesundheitsbotschafter:innen ausgebildet, die bereits mit großem Engagement in ihren Grätzeln, Einrichtungen und Netzwerken aktiv sind. Ihr unermüdlicher Einsatz zeigt, wie wirksame Gesundheitskommunikation auf Augenhöhe funktioniert: wohnortnah, kultursensibel und praxisorientiert. Ein großes Danke an jede einzelne Gesundheitsbotschafterin für ihren Einsatz!

2026 setzen die Projektpartner ihre Initiative zur Ausbildung von Gesundheitsbotschafter:innen konsequent fort: In diesem Jahr sind vier weitere Ausbildungslehrgänge geplant, um noch mehr Menschen zu befähigen, Gesundheitswissen niederschwellig in ihre Communities zu tragen und so das Wissen rund um (Brust-)Krebsfrüherkennung nachhaltig zu stärken. Sind Sie interessiert? Dann melden Sie sich gerne bei Nico Kuhn ([email protected]).

Partnerschaften als Fundament: Die Initiative wird durch hochwertige Partnerschaften und einem mit ausgewiesenen Expert:innen besetzten Beirat getragen. Besonders hervorzuheben sind die Zusammenarbeit mit der ÖGK, der MA24 und dem MA40-Sozialzentrum Beatrix-Kempf-Gasse. „Für viele Menschen stellen Sorge vor Arztrechnungen, mangelnde Orientierung im österreichischen Gesundheitssystem oder vermutete Sprachbarrieren vermeintliche Hürden dar, wenn es um die Inanspruchnahme von Krebsvorsorge geht. Die Gesundheitsbotschafter:innen leisten mit ihrer wertvollen Aufklärungsarbeit einen entscheidenden Beitrag, um diesen Ängsten entgegenzuwirken und Vertrauen zu schaffen. Umso mehr freut es uns, unseren Kund:innen in den Räumlichkeiten des Sozial-Zentrums Beatrix-Kempfgasse dieses wichtige Informations- und Beratungsangebot ermöglichen zu können“ , erklärt Agnes Berlakovich, Leiterin der Abteilung für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht (MA40) der Stadt Wien.

Fokus für 2026 – Netzwerke und Firmenkooperationen ausbauen: „Gemeinsam mit unseren Partnern schaffen wir verlässliche Zugänge zu Gesundheitswissen – direkt dort, wo Menschen leben und arbeiten. 2026 setzen wir noch stärker auf Vernetzung und betriebliche Kooperationen, um Früherkennung wirksam in den Alltag zu bringen” , so Nicole Schlautmann, Geschäftsführerin von MSD Österreich. Neue Kooperationen (insb. im betrieblichen Setting) sollen das Wirken der Gesundheitsbotschafter:innen erweitern. „Wir laden deshalb Firmen ausdrücklich dazu ein, gemeinsam mit uns Programme zur Gesundheitsförderung für Mitarbeitende und deren Umfeld zu entwickeln, denn gerade der Arbeitsplatz stellt eine großartige Möglichkeit dar, Menschen mit Hilfe der Gesundheitsbotschafter:innen niederschwellig zu erreichen und zu informieren” , so Emil Diaconu, Geschäftsführer Social City Wien.

Nicht zuletzt soll auch sichergestellt werden, dass die Learnings mit Vertreter:innen des Gesundheitssystems geteilt werden: „Wesentlicher Baustein dieses Jahr wird auch sein, dass wir die Erfahrungen mit Partnern des öffentlichen Gesundheitssystems teilen, um noch besser auf die Bedürfnisse von Frauen mit Migrationsbiografie eingehen zu können" , so Mag. Romana Ruda, Geschäftsführerin Future Health Lab.

MSD ist ein global führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit drei Standorten und rund 950 Mitarbeiter:innen in Österreich. Seit über 130 Jahren ist es unsere Mission, das Leben zu schützen, zu verbessern und zu retten. Unser oberstes Ziel ist es, Krankheiten zu verhindern oder frühzeitig zu erkennen und im Falle einer Erkrankung die Heilung zu fördern oder die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Als verlässlicher Partner für Gesundheit und Fortschritt bleiben wir bei MSD bestrebt, einen positiven Unterschied im Leben der Menschen und Tiere in Österreich zu schaffen, sowohl heute als auch für zukünftige Generationen. MSD Österreich ist führend in der intensiven und innovativen Forschung, um komplexe Gesundheitsprobleme anzugehen. Unsere Fokusbereiche umfassen insbesondere Onkologie, bakterielle und virale Infektionserkrankungen, immunologische und kardiovaskuläre Erkrankungen, Tierkrankheiten und die Entwicklung von Impfstoffen. Denn wir forschen für das Leben!

MSD ist die Kurzform von Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H., die österreichische Tochtergesellschaft von Merck & Co., Inc., mit Hauptsitz in Rahway, New Jersey, USA und weltweit 70.000 Mitarbeiter: innen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.msd.at und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und YouTube.

Das Future Health Lab ist das Innovationszentrum für die Gesundheitsversorgung der Zukunft. Seit Herbst 2023 erarbeiten hier Gestalter:innen des österreichischen Gesundheitswesens gemeinsame Lösungen für zentrale Herausforderungen. Öffentliche Institutionen, führende Unternehmen, Interessens- und Patient:innenvertretungen, Angehörige von Gesundheitsberufen, Innovator:innen und Forschungseinrichtungen kommen dafür in neuen Kollaborationsformaten zusammen – sicher, unkompliziert, auf Augenhöhe.

Social City Wien ist eine innovative Non-Profit-Organisation, die sich für soziale Nachhaltigkeit, Zusammenhalt und Chancengerechtigkeit einsetzt. Mit kreativen Projekten und Kooperationen fördert sie gesellschaftliches Engagement und bietet Lösungen für aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen wie Einsamkeit, Gesundheitsprävention und demokratische Teilhabe. Als Plattform für soziale Innovationen verbindet Social City Wien Menschen, Organisationen und Institutionen, um gemeinsam eine nachhaltige und inklusive Gesellschaft zu gestalten

AT-NON-03384 | Jänner 2026