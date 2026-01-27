Termine am 28. Jänner in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



10.30 Uhr, Mediengespräch zur Wiener Tourismus-Bilanz 2025 und Ausblick auf 2026 mit u.a. Stadträtin Barbara Novak und WienTourismus-Geschäftsführer Norbert Kettner (1., k47, Franz-Josefs-Kai 47, 7. Stock) (Schluss)

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