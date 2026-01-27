- 27.01.2026, 12:15:41
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- OTS0110
Termine am 28. Jänner in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.30 Uhr, Mediengespräch zur Wiener Tourismus-Bilanz 2025 und Ausblick auf 2026 mit u.a. Stadträtin Barbara Novak und WienTourismus-Geschäftsführer Norbert Kettner (1., k47, Franz-Josefs-Kai 47, 7. Stock)
(Schluss)
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