Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Morgen, Mittwoch, 28. Jänner, führt Carla Pires ab 20 Uhr im Cinema Paradiso St. Pölten durch die „Nacht des Fado 2026“ und stellt ihr neues, den traditionellen Fado mit modernen Einflüssen der Weltmusik wie Jazz, Chorinho, Morna und Flamenco verbindendes Album „VaiVem“ vor. Nähere Informationen und Karten unter 02742/2140 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Ebenfalls morgen, Mittwoch, 28. Jänner, bringt das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der norwegischen Dirigentin Tabita Berglund ab 19.30 Uhr im Stadttheater der Bühne Baden Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Symphonie Nr. 6 h-moll op. 74 „Pathétique“, Arvo Pärts Doppelkonzert „Tabula rasa“ und Harald Saeveruds „Kjempeviseslåtten“ / „Die Ballade des Aufruhrs“ op. 22a Nr. 5 zur Aufführung; an den Soloviolinen sind Vahid Khadem-Missagh und Natalia Sagmeister zu hören. Nähere Informationen und Karten unter 02252/22522, e-mail [email protected] und www.buehnebaden.at.

Im Stadttheater Wiener Neustadt wiederum lädt Thomas Gansch am Donnerstag, 29. Jänner, ab 19.30 Uhr unter dem Motto „Guten Morgen Sonnenschein" zur „Schlagertherapie“. Nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail [email protected] und www.stadttheater-wn.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 29. Jänner, gastiert das Trio Elektro Guzzi im Kino im Kesselhaus in Krems und stellt ab 20 Uhr in einem Live-Konzert sein elftes Studioalbum, „Liquid Center“, vor. Nähere Informationen und Karten unter 02732/908000, e-mail [email protected] und www.kinoimkesselhaus.at.

Beim nächsten Jazz Café Project im Theater am Steg in Baden greifen Leo’s Jazzorgel & Friends am Donnerstag, 29. Jänner, „Voll in die Tasten!" und präsentieren ab 19 Uhr eine Hommage an Jazzgrößen wie Jimmy Smith, Joey DeFrancesco, Shirley Scott und Eddie Lockjaw Davis. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung Baden unter 02252/86800-522 und e-mail [email protected].

Am Freitag, 30. Jänner, startet das Alte Depot in Mistelbach mit „Music on Screen“: Basierend auf dem 25.000 Live Konzerte umfassenden Fundus von Ernst Handlos sollen zunächst an vier Abenden Ausschnitte oder ganze Konzerte verschiedener Künstler zu unterschiedlichen Themen-Bereichen aus der Rock-, Jazz- und Weltmusik in seltenen und nicht alltäglichen Liveauftritten gezeigt werden. Den Auftakt macht „Salsa und Reggae“ mit Auftritten von Tito Puente, Monty Alexander, Inner Circle und Bob Marley. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02572/3955, e-mail [email protected] und www.altesdepot.at.

Jazz der 1920er-Jahre mit Einflüssen aus verschiedenen globalen Musikkulturen kombiniert Edi Köhldorfer mit seinem neuen Trio im Programm „Hover“ am Freitag, 30. Jänner, ab 19.30 Uhr in der Kulturbühne DAKIG in Gänserndorf. Nähere Informationen und Karten unter 0650/8504546 und www.kulturbuehne.at.

Im Rahmen der Tour zum neuen Studioalbum „I Feel the Everblack Festering within Me“ macht die Extreme-Metal-Band Lorna Shore am Freitag, 30. Jänner, ab 18 Uhr in der Arena Nova in Wiener Neustadt Station; das Support-Line-up umfasst Whitechapel, Shadow of Intent und Humanity’s Last Breath. Nähere Informationen und Karten unter 02622/22360-0, e-mail [email protected] und www.arenanova.com.

Am Freitag, 30. Jänner, machen auch die Buena Vista Band und die Tanzformation El Grupo de Bailar aus Havanna ab 19.30 Uhr im VAZ St. Pölten mit „Pasión de Buena Vista“ die ganze Vielfalt kubanischer Musikstile wie Rumba, Son, Mambo und Cha-Cha-Cha lebendig. Ab 20 Uhr erfolgt dann an diesem Tag im VAZ St. Pölten der Auftakt zur Österreich-Deutschland-Schweiz-Tournee von Alexander Eder und Band zum Album „Quer durch die Bank“. Zudem ist am Samstag, 31. Jänner, ab 20 Uhr das italienische Akustikgitarrenquartett 40 Fingers mit Neuinterpretationen von Rock- und Popklassikern wie „Sultans of Swing“ und „Bohemian Rhapsody“ sowie bekannten Film- und TV-Soundtracks aus „Star Wars“, „Harry Potter“ etc. zu hören. Nähere Informationen und Karten unter 02742/71400, e-mail [email protected] und www.vaz.at.

Schließlich spielt der Pianist David Helbock im Duo mit der E-Bassistin und Cellistin Julia Hofer sowie Mahan Mirarab und Lorenz Raab als Gästen am Samstag, 31. Jänner, ab 20.15 Uhr im Sparkasse.event.raum des Vereins Syrnau in Zwettl Eigenkompositionen und groovige Jazzstücke. Nähere Informationen und Karten unter 0680/3320670, e-mail [email protected] und www.syrnau.at.