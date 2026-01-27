CORUM baut Marktposition weiter aus und verzeichnet in Österreich ein Plus von 37 % bei Kapitalzuflüssen

Wien (OTS) -

Die französische Immobilien-Investmentgesellschaft blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Zum Jahresende verwaltete die CORUM-Gruppe ein Gesamtvermögen von 9,6 Milliarden Euro für rund 152.000 Anleger. Mit einem Einlagenvolumen von 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2025 bestätigt CORUM seine seit 2022 bestehende Marktführerschaft bei den Kundenzuflüssen am französischen SCPI-Markt [1]. In Österreich verzeichnet das Unternehmen ein Plus von 37 % bei Kapitalzuflüssen.

Starke Nachfrage in Österreich

Auch in Österreich setzte sich der Wachstumskurs fort. Privatanleger investierten 2025 rund 32 Millionen Euro in die beiden internationalen Gewerbeimmobilienfonds CORUM Origin und CORUM XL: ein Zuwachs von 37 % gegenüber dem Vorjahr. Mit Stichtag 31.12.2025 verwaltete CORUM in Österreich 115,7 Millionen Euro.

„Unsere Vertriebspartner betreuen mittlerweile rund 4.200 Anlegerinnen und Anleger in Österreich, welche im Durchschnitt 34.400 Euro in unseren Fonds veranlagt haben. Besonders erfreulich ist zudem die niedrige Rücknahmerate von 0,03 % im Verhältnis zu den Assets under Management“, erklärt Martin Prandl, Head of Sales Austria bei CORUM Investments. „Dieses Vertrauen ist auch ein klarer Beleg für die Qualität unseres Vertriebspartnernetzwerks, das wir 2025 auf über 500 Partner ausbauen konnten. Damit hat bereits rund ein Viertel aller gewerblichen Vermögensberater unsere Produkte in ihr Beratungsportfolio aufgenommen.“

CORUM bietet österreichischen Privatinvestoren seit 2018 als einziger Anbieter Zugang zu SCPIs (Sociétés Civiles de Placement Immobilier).

Performance 2025 erneut über den Zielrenditen

CORUM Origin und CORUM XL übertrafen auch 2025 ihre jeweiligen Renditeziele[2]: CORUM Origin performt mit 6,50 % (IRR[3]: 6,94 % seit Auflage im Jahr 2012) bereits zum 14. Mal in Folge auf oder über seinem Ziel. CORUM XL übertrifft sein Performanceziel mit 5,30 % (IRR[3]: 5,77 % seit Auflage im Jahr 2017) zum 9. Mal in Folge.

„Geopolitische Unsicherheiten, Volatilität und ein anhaltend herausforderndes Zinsumfeld erfordern ein besonders konsequentes Risikomanagement. Gerade in instabilen Marktphasen ist Disziplin der Schlüssel, um Chancen zu nutzen und langfristig Wert zu schaffen“ , zeigt sich CORUM CEO Philippe Cervesi überzeugt und ergänzt: „2025 haben uns über 26.000 neue Investoren in Europa ihr Vertrauen geschenkt und 1,6 Milliarden Euro anvertraut.”

An- und Verkäufe: 800 Millionen Euro Investitionsvolumen

Die anhaltend starken Mittelzuflüsse haben es CORUM ermöglicht, seit Juli 2022 mehr als 3,3 Milliarden Euro gezielt in einem rückläufigen Immobilienmarkt zu investieren. Allein im dritten Quartal 2025 erreichte CORUM ein Fundraising von 905 Millionen Euro und damit einen Marktanteil von 18 % am gesamten SCPI-Markt[1].

CORUM Origin erwarb im Jahr 2025 neun Immobilien mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 431 Millionen Euro. Die durchschnittliche Ankaufsrendite[4] betrug 8,45 %, die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge lag zum Zeitpunkt der Käufe bei 6,4 Jahren. Die Kapitalisierung von CORUM Origin betrug zum Jahresende rund 3,8 Milliarden Euro, das entspricht einem Plus von 16 % im Vergleich zum 1.1.2025.

CORUM XL investierte im Vorjahr 152 Millionen Euro in sechs Immobilien. Die Objekte wurden zu einer durchschnittlichen Ankaufsrendite von 7,56 % und mit einer durchschnittlich verbleibenden Mietvertragslaufzeit von 8,6 Jahren erworben. Die Kapitalisierung betrug zu Jahresende rund 2,1 Milliarden Euro und damit um 5 % mehr als am 1.1.2025.

Darüber hinaus realisierte CORUM Origin im Jahr 2025 fünf Immobilienverkäufe im Umfang von 163 Millionen Euro. Für Anleger resultierte daraus ein Mehrwert von 28 Millionen Euro, was einer Wertschöpfung von 21 % entspricht.

„CORUM hat 2025 einmal mehr bewiesen, dass wir auch in anspruchsvollen Marktphasen Mehrwert für unsere Anlegerinnen und Anleger schaffen können. Mit Investitionen von rund 800 Millionen Euro in all unsere internationalen SCPIs und Transaktionen im Gesamtwert von knapp einer Milliarde Euro nutzen wir gezielt ein Marktumfeld, das attraktive Opportunitäten bietet. Jeder, der die Branche kennt weiß, dass das ein Ergebnis ist, auf das man sehr stolz sein kann” , so Prandl abschließend.





[1]Quelle: ASPIM Q3/2025​

[2]Rendite: Ausschüttungsquote, definiert als Bruttodividende vor französischen und ausländischen Abgaben (die von der SCPI für Rechnung des Gesellschafters gezahlt werden), die für das Jahr gezahlt wird (einschließlich außerordentlicher Abschlagszahlungen und Anteile an ausgeschütteten Kapitalgewinnen, 0,57 % für CORUM Origin im Jahr 2025) geteilt durch den Zeichnungspreis der Anteile am 1. Januar des Jahres N.

[3]Die interne Rendite (IRR) misst die Rentabilität der Anlage über einen bestimmten Zeitraum. Er berücksichtigt die ausgeschütteten Dividenden, die Wertentwicklung des Anteils über den Zeitraum sowie die vom Anleger getragenen Zeichnungs- und Verwaltungskosten. Er berücksichtigt auch die Tatsache, dass sich der Wert des Geldes im Laufe der Zeit verändert: Tatsächlich ist 1 Ꞓ heute mehr wert als 1 Ꞓ in einem Jahr, da man diesen Euro sofort wieder anlegen und gewinnbringend einsetzen kann.

[4]Rendite beim Erwerb: Immobilienrendite am Tag des Erwerbs, d. h. die Jahresmiete im Verhältnis zum Kaufpreis der Immobilie einschließlich aller Kosten (einschließlich Registrierungsgebühren und Vermarktungshonorare). Die Rendite der Immobilien zum Zeitpunkt ihres Erwerbs berücksichtigt nicht die Kosten der SCPI und sagt nichts über ihre jährliche Performance aus.

Hinweis: CORUM Origin und CORUM XL sind langfristige Immobilienanlagen ohne Garantie auf Wertentwicklung oder Erträge, mit dem Risiko von Kapitalverlusten, Wechselkursrisiken und begrenzter Liquidität. Die Rücknahme von Anteilen ist nicht garantiert. Die von CORUM Origin und CORUM XL im Berichtszeitraum getätigten Investitionen sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die Rendite der Immobilien zum Zeitpunkt des Erwerbs berücksichtigt nicht die Kosten des Fonds und ist kein Anhaltspunkt für die jährliche Wertentwicklung.

CORUM Asset Management. Vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 600.000 Ꞓ und Sitz in 1 rue Euler, 75008 Paris, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Paris unter der Nr. 531 636 546, AMF-Zulassung GP-11000012 vom 14. April 2011. CORUM Investments ist eine Marke von CORUM Asset Management.

CORUM Origin, SCPI-Visum Nr. 12-17 der AMF vom 24. Juli 2012 und CORUM XL, SCPI-Visum Nr. 19-10 der AMF vom 28. Mai 2019 werden von CORUM Asset Management, Portfolioverwaltungsgesellschaft, SAS mit einem Stammkapital von 600.000 Ꞓ, RCS PARIS Nr. 531 636 546, verwaltet. Eingetragener Sitz 1 rue Euler 75008 Paris. AMF-Zulassung GP-11000012 vom 14. April 2011.