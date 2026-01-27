Refurbished statt neu: Drei von vier Österreicher:innen würden generalüberholte Elektronik kaufen

Wien (OTS) -

Neue Studie im Auftrag von Back Market zeigt: Refurbished ist in Österreich kein Spartrend mehr - sondern Ausdruck eines veränderten Konsumverständnisses. Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis zählen mehr als der billigste Preis.

Professionell erneuerte Elektronikprodukte sind in Österreich im Mainstream angekommen. Laut einer aktuellen, repräsentativen Konsumentenumfrage vom österreichischen Meinungsforschungsinstitut Reppublika im Auftrag des Refurbished-Marktplatzes Back Market würden rund drei von vier Österreicher:innen (72,5 %) generalüberholte Elektrogeräte kaufen oder ziehen einen Kauf in Betracht. 33,5 % haben bereits refurbished gekauft und würden dies wieder tun, weitere 39 % sind offen für einen Erstkauf. Die Motive für refurbished unterscheiden sich je nach Generation, Geschlecht und Region.

Generationenfrage statt Technikfrage

Junge Erwachsene treiben den Trend maßgeblich voran: Bereits rund 40 % der 18- bis 29-Jährigen haben schon generalüberholte Elektronik gekauft und würden dies wieder tun. Für sie ist Refurbished vor allem ein Weg, aktuelle Premium-Geräte zu einem leistbaren Preis zu nutzen. Nachhaltigkeit spielt zwar eine Rolle, ist für diese Altersgruppe aber nicht der zentrale Kaufgrund.

Ganz anders bei älteren Konsument:innen. Ab 50 Jahren wird Refurbished deutlich stärker mit Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Verantwortung verbunden. Gleichzeitig steigen in dieser Altersgruppe die Erwartungen an Qualität, Garantie und Service. Refurbished wird akzeptiert, wenn es Sicherheit bietet.

Frauen denken nachhaltiger, Männer technischer

Auch zwischen den Geschlechtern zeigen sich klare Unterschiede. Mehr Männer (58 %) als Frauen (42 %) zählen zur Gruppe der Käufer:innen bzw. potenziellen Käufer:innen von refurbished Elektronik. Männer haben häufiger bereits refurbished gekauft und nähern sich dem Thema stärker über Technik, Erfahrung und Performance. Frauen hingegen zeigen eine besonders hohe Offenheit für den Erstkauf und verbinden Refurbished deutlich stärker mit Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein.

Fair statt billig: Was Konsument:innen wirklich wollen

Entgegen gängiger Annahmen suchen Käufer:innen von erneuerter Elektronik nicht den billigsten Preis, sondern ein überzeugendes Gesamtpaket. Die Studie zeigt:

Preis-Leistungs-Verhältnis und Qualität sind die wichtigsten Kaufkriterien

sind die wichtigsten Kaufkriterien Mehr als die Hälfte der potenziellen Käufer:innen plant für das nächste Smartphone zwischen 200 und 600 Euro ein

ein Nur 5,3 % wären bereit, mehr als 1.000 Euro auszugeben

Diese Haltung passt zu den Ergebnissen einer zusätzlichen Preisbeobachtung mittels Web-Crawler: Back Market setzt in Österreich auf stabile, transparente Preise, ohne dynamische Preisschwankungen oder Unterschiede je nach Endgerät oder Browser. Statt kurzfristiger Lockangebote stehen Fairness und Vergleichbarkeit im Vordergrund.

Regionale Unterschiede: Stadt denkt anders als Land

Auch regional zeigen sich feine Unterschiede. In urbanen Räumen wie Wien ist die Offenheit für aktuelle Premium-Modelle besonders hoch, während in ländlicheren Regionen Langlebigkeit, Service und ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis stärker im Fokus stehen. Die grundsätzliche Akzeptanz von refurbished Elektronik ist jedoch bundesweit hoch - der Unterschied liegt im "Warum", nicht im "Ob".

Back Market wächst im österreichischen Markt

Dass diese Haltung kein theoretisches Stimmungsbild ist, zeigt auch die Entwicklung von Back Market in Österreich: Von April bis Juni 2025 hat sich die Zahl der Kund:innen verdreifacht. Besonders gefragt sind generalüberholte Apple-Produkte. Allein im ersten Halbjahr 2025 wurden über 70 % mehr MacBooks verkauft als im Vorjahreszeitraum.

"Bei den Österreicher:innen kommt refurbished extrem gut an. Sie erkennen die vielen Vorteile von professionell erneuerten Geräten - neben dem Nachhaltigkeitsgedanken vor allem das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir freuen uns sehr, dass immer mehr Menschen in Österreich Back Market als Alternative zum Neukauf entdecken."

Thibaud Hug de Larauze Mitgründer von Back Market

Ausführliche Daten und Fakten finden Sie im Factsheet.

Über die Studie

Die Daten stammen aus einer repräsentativen Online-Befragung der österreichischen Bevölkerung (n = 1.996) sowie einer vertiefenden Analyse unter potenziellen Käufer:innen von refurbished Elektronik (n = 1.000), durchgeführt von Reppublika Research & Analytics im Auftrag von Back Market.

Über Back Market

Back Market wurde 2014 von Thibaud Hug de Larauze, Quentin Le Brouster und Vianney Vaute gegründet und ist der führende Marktplatz für erneuerte Technik. Das Unternehmen bietet mehr als zehn Millionen Kunden in 17 Ländern (u. a. in den USA, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien, Belgien, Österreich, den Niederlanden und seit kurzem auch in Portugal, Japan, Finnland, Irland, Griechenland, der Slowakei, Australien und Schweden) hochwertige, professionell aufbereitete elektronische Geräte und Apparate an. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter in seinen sieben Niederlassungen in New York, Berlin, Paris, Bordeaux, Barcelona, London und Tokio. www.backmarket.at