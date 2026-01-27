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AVISO – Samstag, 31. Jänner 2026: SPÖ-Bundesbildungskonferenz „Wie sichern wir unsere Demokratie?“ in Innsbruck
SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender Prof. Dr. Schmid steht zur Wiederwahl – Reden von u.a. SPÖ-Vorsitzendem, Vizekanzler Andreas Babler, MSc
Die SPÖ-Bundesbildungsorganisation lädt am Samstag, 31. Jänner 2026, zur Bundesbildungskonferenz unter dem Motto „Wie sichern wir unsere Demokratie?“ in Innsbruck. Auf dem Programm stehen Reden von u.a. SPÖ-Bundesbildungsvorsitzendem Prof. Dr. Gerhard Schmid, der sich der Wiederwahl zum Bildungsvorsitzendem stellt, und SPÖ-Vorsitzendem, Vizekanzler Andreas Babler, MSc.
Bereits am Vorabend, am Freitag, 30. Jänner 2026, findet um 17.00 Uhr eine Diskussion zum Thema „Wie sicher ist unsere Demokratie?“ mit SPÖ-Tirol-Landesbildungssekretärin, Gemeinderätin Nicole Heinlein MA, SPD-Bildungsvorsitzender Meike Jensen, der Innsbrucker Vizebürgermeisterin, Bezirksbildungsvorsitzender Mag.a Elisabeth Mayr, dem Vorsitzenden der SPÖ-Bildung Tirol, Gemeinderat Markus Prajczer und SPÖ-Bundesbildungsvorsitzendem, Drittem Präsidenten des Wiener Landtags Prof. Dr. Gerhard Schmid im Theater praesent (Tschamlerstraße 3, 6020 Innsbruck) statt. Medienvertreter*innen sind an beiden Tagen herzlich eingeladen! ****
Programm der Bildungskonferenz am Samstag, 31. Jänner 2026:
12.00 Uhr Beginn der Bildungskonferenz
Grußworte
- LH-Stv., gf. Tiroler SPÖ-Vorsitzender Philip Wohlgemuth
- Präsidentin des Karl-Renner-Instituts, Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures
- SPD-Bildungsvorsitzende Meike Jensen
Reden und Berichte
- SPÖ-Bundesbildungsgeschäftsführer Wolfgang Markytan, MA
- SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler, MSc
- SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender Prof. Dr. Gerhard Schmid
Neuwahl mit Sitzungsunterbrechung
Talk: „Wie sichern wir die Demokratie?“
- Landesgeschäftsführerin der SPÖ Tirol Eva Steibl-Egenbauer, BA
- Gemeinderätin, Landtagsabgeordnete, Klubobfrau der SPÖ Tirol Elisabeth Fleischanderl
- SPÖ-Tirol-Landesbildungssekretärin, Gemeinderätin Nicole Heinlein, MA
- Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny, ehemaliger OeNB-Gouverneur und SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender von 1989-1993
- SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender, Dritter Präsident des Wiener Landtags Prof. Dr. Gerhard Schmid
Bekanntgabe des Wahlergebnisses
Antragsdiskussionen
17.00 Uhr Ende der Konferenz
Zeit: Samstag, 31. Jänner 2026, 12.00 Uhr (Check-in ab 11.00 Uhr)
Ort: Ausbildungszentrum AZW Innsbruck (Mehrzwecksaal, 2. Sock), Innrain 98, 6020 Innsbruck
Informationen und Anmeldung unter [email protected] bzw. +43 1 534 27/384
(Schluss) bj/lw
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