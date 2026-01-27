  • 27.01.2026, 11:24:02
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AVISO – Samstag, 31. Jänner 2026: SPÖ-Bundesbildungskonferenz „Wie sichern wir unsere Demokratie?“ in Innsbruck

SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender Prof. Dr. Schmid steht zur Wiederwahl – Reden von u.a. SPÖ-Vorsitzendem, Vizekanzler Andreas Babler, MSc

Wien (OTS) - 

Die SPÖ-Bundesbildungsorganisation lädt am Samstag, 31. Jänner 2026, zur Bundesbildungskonferenz unter dem Motto „Wie sichern wir unsere Demokratie?“ in Innsbruck. Auf dem Programm stehen Reden von u.a. SPÖ-Bundesbildungsvorsitzendem Prof. Dr. Gerhard Schmid, der sich der Wiederwahl zum Bildungsvorsitzendem stellt, und SPÖ-Vorsitzendem, Vizekanzler Andreas Babler, MSc.

Bereits am Vorabend, am Freitag, 30. Jänner 2026, findet um 17.00 Uhr eine Diskussion zum Thema „Wie sicher ist unsere Demokratie?“ mit SPÖ-Tirol-Landesbildungssekretärin, Gemeinderätin Nicole Heinlein MA, SPD-Bildungsvorsitzender Meike Jensen, der Innsbrucker Vizebürgermeisterin, Bezirksbildungsvorsitzender Mag.a Elisabeth Mayr, dem Vorsitzenden der SPÖ-Bildung Tirol, Gemeinderat Markus Prajczer und SPÖ-Bundesbildungsvorsitzendem, Drittem Präsidenten des Wiener Landtags Prof. Dr. Gerhard Schmid im Theater praesent (Tschamlerstraße 3, 6020 Innsbruck) statt. Medienvertreter*innen sind an beiden Tagen herzlich eingeladen! ****

Programm der Bildungskonferenz am Samstag, 31. Jänner 2026:

12.00 Uhr Beginn der Bildungskonferenz

Grußworte

  • LH-Stv., gf. Tiroler SPÖ-Vorsitzender Philip Wohlgemuth
  • Präsidentin des Karl-Renner-Instituts, Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures
  • SPD-Bildungsvorsitzende Meike Jensen

Reden und Berichte

  • SPÖ-Bundesbildungsgeschäftsführer Wolfgang Markytan, MA
  • SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler, MSc
  • SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender Prof. Dr. Gerhard Schmid

Neuwahl mit Sitzungsunterbrechung

Talk: „Wie sichern wir die Demokratie?“

  • Landesgeschäftsführerin der SPÖ Tirol Eva Steibl-Egenbauer, BA
  • Gemeinderätin, Landtagsabgeordnete, Klubobfrau der SPÖ Tirol Elisabeth Fleischanderl
  • SPÖ-Tirol-Landesbildungssekretärin, Gemeinderätin Nicole Heinlein, MA
  • Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny, ehemaliger OeNB-Gouverneur und SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender von 1989-1993
  • SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender, Dritter Präsident des Wiener Landtags Prof. Dr. Gerhard Schmid

Bekanntgabe des Wahlergebnisses

Antragsdiskussionen

17.00 Uhr Ende der Konferenz

Zeit: Samstag, 31. Jänner 2026, 12.00 Uhr (Check-in ab 11.00 Uhr)

Ort: Ausbildungszentrum AZW Innsbruck (Mehrzwecksaal, 2. Sock), Innrain 98, 6020 Innsbruck

Informationen und Anmeldung unter [email protected] bzw. +43 1 534 27/384

(Schluss) bj/lw

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