ÖAMTC: Zwei Demonstrationen sorgen für Sperren in Wien

Wien (OTS) -

Zwei Demonstrationen mit rund 2.500 Teilnehmer:innen “Gegen den Angriff auf Kurden in Nordsyrien” werden laut ÖAMTC am Dienstag-, den 27.01. und Mittwochabend, den 28.01.2026 für Staus und Sperren sorgen.

Der heutige Demozug wird durch dicht befahrene Straßenzüge im Westen der Stadt bis zum Christian-Broda-Platz ziehen, der morgige konzentriert sich auf die Innenstadt.



Zwtl.: Demonstrationsrouten

Am Dienstagabend müssen Verkehrsteilnehmer:innen von ca. 18:30 bis ca. 21:30 Uhr auf folgender Route mit Sperren und Behinderungen rechnen: Keißlergasse - Cossmanngasse - Hellmesbergergasse - Hochsatzengasse - Baumgartenstraße - Zehetnergasse - Linzer Straße - Mariahilfer Straße - Christian-Broda-Platz.

Mit Zeitverlusten ist laut Clubexpert:innen auf Linzer Straße, Hütteldorfer Straße, Westeinfahrt und -ausfahrt, Äußere Mariahilfer Straße, Gürtel und Felberstraße zu rechnen.

Am Mittwochabend (28. Jänner) startet der Demonstrationszug gegen 18:30 Uhr vor dem Parlament über Ringstraße und Währinger Straße zur Boltzmanngasse. Ab ca. 18:15 Uhr wird es zu einer Sperre des Rings ab Schwarzenbergplatz kommen. Die Veranstaltung soll gegen 21:00 Uhr enden.

Staus werden vor allem auf der Ringstraße, der Zweierlinie, rund um Karls- und Schwarzenbergplatz, den Zufahrten zum Ring (wie Wiedner Hauptstraße oder Rechte Wienzeile) und der Währinger Straße befürchtet.

ÖAMTC-Empfehlung: U-Bahnen nutzen oder großräumig ausweichen.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien

Aktuelle Verkehrsinformation in der ÖAMTC-APP www.oeamtc.at/app und auf der ÖAMTC-Homepage: www.oeamtc.at/verkehrsservice

(Schluss)

Schuster/Römer