- 27.01.2026, 11:20:33
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ÖAMTC: Zwei Demonstrationen sorgen für Sperren in Wien
Staus in Penzing, Rudolfsheim und der Innenstadt
Zwei Demonstrationen mit rund 2.500 Teilnehmer:innen “Gegen den Angriff auf Kurden in Nordsyrien” werden laut ÖAMTC am Dienstag-, den 27.01. und Mittwochabend, den 28.01.2026 für Staus und Sperren sorgen.
Der heutige Demozug wird durch dicht befahrene Straßenzüge im Westen der Stadt bis zum Christian-Broda-Platz ziehen, der morgige konzentriert sich auf die Innenstadt.
Zwtl.: Demonstrationsrouten
Am Dienstagabend müssen Verkehrsteilnehmer:innen von ca. 18:30 bis ca. 21:30 Uhr auf folgender Route mit Sperren und Behinderungen rechnen: Keißlergasse - Cossmanngasse - Hellmesbergergasse - Hochsatzengasse - Baumgartenstraße - Zehetnergasse - Linzer Straße - Mariahilfer Straße - Christian-Broda-Platz.
Mit Zeitverlusten ist laut Clubexpert:innen auf Linzer Straße, Hütteldorfer Straße, Westeinfahrt und -ausfahrt, Äußere Mariahilfer Straße, Gürtel und Felberstraße zu rechnen.
Am Mittwochabend (28. Jänner) startet der Demonstrationszug gegen 18:30 Uhr vor dem Parlament über Ringstraße und Währinger Straße zur Boltzmanngasse. Ab ca. 18:15 Uhr wird es zu einer Sperre des Rings ab Schwarzenbergplatz kommen. Die Veranstaltung soll gegen 21:00 Uhr enden.
Staus werden vor allem auf der Ringstraße, der Zweierlinie, rund um Karls- und Schwarzenbergplatz, den Zufahrten zum Ring (wie Wiedner Hauptstraße oder Rechte Wienzeile) und der Währinger Straße befürchtet.
ÖAMTC-Empfehlung: U-Bahnen nutzen oder großräumig ausweichen.
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(Schluss)
Schuster/Römer
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