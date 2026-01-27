  • 27.01.2026, 11:20:33
  • /
  • OTS0095

ÖAMTC: Zwei Demonstrationen sorgen für Sperren in Wien

Staus in Penzing, Rudolfsheim und der Innenstadt

Wien (OTS) - 

Zwei Demonstrationen mit rund 2.500 Teilnehmer:innen “Gegen den Angriff auf Kurden in Nordsyrien” werden laut ÖAMTC am Dienstag-, den 27.01. und Mittwochabend, den 28.01.2026 für Staus und Sperren sorgen.

Der heutige Demozug wird durch dicht befahrene Straßenzüge im Westen der Stadt bis zum Christian-Broda-Platz ziehen, der morgige konzentriert sich auf die Innenstadt.


Zwtl.: Demonstrationsrouten

Am Dienstagabend müssen Verkehrsteilnehmer:innen von ca. 18:30 bis ca. 21:30 Uhr auf folgender Route mit Sperren und Behinderungen rechnen: Keißlergasse - Cossmanngasse - Hellmesbergergasse - Hochsatzengasse - Baumgartenstraße - Zehetnergasse - Linzer Straße - Mariahilfer Straße - Christian-Broda-Platz.

Mit Zeitverlusten ist laut Clubexpert:innen auf Linzer Straße, Hütteldorfer Straße, Westeinfahrt und -ausfahrt, Äußere Mariahilfer Straße, Gürtel und Felberstraße zu rechnen.

Am Mittwochabend (28. Jänner) startet der Demonstrationszug gegen 18:30 Uhr vor dem Parlament über Ringstraße und Währinger Straße zur Boltzmanngasse. Ab ca. 18:15 Uhr wird es zu einer Sperre des Rings ab Schwarzenbergplatz kommen. Die Veranstaltung soll gegen 21:00 Uhr enden.

Staus werden vor allem auf der Ringstraße, der Zweierlinie, rund um Karls- und Schwarzenbergplatz, den Zufahrten zum Ring (wie Wiedner Hauptstraße oder Rechte Wienzeile) und der Währinger Straße befürchtet.

ÖAMTC-Empfehlung: U-Bahnen nutzen oder großräumig ausweichen.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien

Aktuelle Verkehrsinformation in der ÖAMTC-APP www.oeamtc.at/app und auf der ÖAMTC-Homepage: www.oeamtc.at/verkehrsservice

(Schluss)

Schuster/Römer

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC | Mobilitätsinformationen
Telefon: T +43 (0)1 711 99 21795
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.oeamtc.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAC

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖAMTC-Medien Mobilitätsinformationen

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC | Mobilitätsinformationen
Telefon: T +43 (0)1 711 99 21795
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.oeamtc.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright