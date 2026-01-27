Neue Weiterbildung „Gut vernetzt und digital ins hohe Alter“

Salzburg (OTS) -

Mit der neuen Weiterbildung „Gut vernetzt und digital ins hohe Alter“ reagiert die Salzburger Erwachsenenbildung auf tiefgreifende demografische und soziale Veränderungen. Das Angebot richtet sich an Menschen ab 50 Jahren, die lernen möchten, hochaltrige Personen ab 80 Jahren dabei zu unterstützen, soziale und digitale Netzwerke aufzubauen und langfristig zu erhalten.

Das Curriculum wurde von der Karl-Landsteiner Universität gemeinsam mit der Salzburger Erwachsenenbildung entwickelt und vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung gefördert.

Bildung als Ressource im Alter

„Bildung ist auch im Alter eine wichtige Ressource“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Franz Kolland, Gesamtprojektleiter und Leiter des Kompetenzzentrums für Gerontologie und Gesundheitsforschung an der Karl-Landsteiner Universität. Er betont die gesellschaftliche Bedeutung des Angebots: „Wir stehen vor der gemeinsamen Aufgabe, unsere Zukunft aktiv zu gestalten. Bildungsangebote für ältere und hochaltrige Menschen fehlen bislang weitgehend. Sie müssen niederschwellig, lebensweltorientiert und partizipativ sein.“

„Mit der Entwicklung dieses Curriculums reagieren wir gezielt auf veränderte gesellschaftliche Bedürfnisse. In den kommenden 25 Jahren wird es rund dreimal so viele hochaltrige Menschen geben wie heute“, sagt MMag.a Silvia Schwarzenberger-Papula, Geschäftsführerin der Salzburger Erwachsenenbildung.

Lernen im „Huckepack“-Prinzip

Ein zentrales Element der Weiterbildung ist das sogenannte „Huckepack“-Prinzip, erklärt Dr.in Danielle Bidasio, Psychologin und Leiterin des Lehrgangs Aktiv im Alter – gemeinsam gestalten: „Die Teilnehmenden interviewen hochaltrige Menschen über ihren Alltag und erstellen für sie eine praktische ‚Für-alle-Fälle-Liste‘, die hilft, Selbstständigkeit möglichst lange zu bewahren. Gleichzeitig nehmen die Teilnehmenden diese Erfahrungen mit und bereiten sich damit auch auf ihre eigene Hochaltrigkeit vor.“

Projektleiterin Katrin Reiter hebt den didaktischen Ansatz der Weiterbildung hervor: „Uns war von Beginn an wichtig, wissenschaftlichen Erkenntnisse mit den Bedarfen im Alltag zu verbinden und vorhandene Ressourcen und Netzwerke zu stärken. Damit fördern wir den Dialog und es entsteht ein intergeneratives Lernen, das auf die Zukunft gerichtet ist und an der eigenen Lebenswelt anknüpft.“

Breite Expertise aus Forschung und Praxis

An der Entwicklung der Weiterbildung waren rund 50 Expert:innen aus Forschung und Praxis aus Österreich und Deutschland beteiligt. Sie brachten ihr Wissen in Interviews, Innovationswerkstätten und Fokusgruppen ein.

Start im Herbst 2026

Lehrgangsstart ist für Herbst 2026 geplant. Zielgruppe sind Menschen ab 50 Jahren, die sich gesellschaftlich engagieren, ihre sozialen und digitalen Kompetenzen erweitern und einen aktiven Beitrag zu einem selbstbestimmten Leben im hohen Alter leisten möchten.