  • 27.01.2026, 10:10:34
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  • OTS0059

Kreislaufwirtschaft als Schlüssel für Zukunftssicherung und Wettbewerbsstärke

Die Herausgeberinnen des Handbuch Kreislaufwirtschaft
Wien (OTS) - 

Wie Kreislaufwirtschaft Ressourcen schont, Innovation fördert und Unternehmen sowie Standorte langfristig stärkt – Buchpräsentation des Handbuch Kreislaufwirtschaft im Österreichischen Gewerbeverein.

Am 26. Jänner 2026 wurde das Handbuch Kreislaufwirtschaft im Österreichischen Gewerbeverein vorgestellt. Herausgegeben von Karin Huber-Heim, Julika Dittrich und Valerie-Sophie Schönberg, vereint das Buch das Fachwissen führender nationaler und internationaler Expert:innen im Bereich Kreislaufwirtschaft. Die Veranstaltung brachte rund 150 Teilnehmende aus Recht, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammen, um zu diskutieren, wie Kreislaufwirtschaft als Antwort auf den steigenden Verbrauch natürlicher Ressourcen sowie auf geopolitische und ökologische Krisen wirken kann.

Praxisnahe Impulse aus dem Handbuch

Nach der Begrüßung durch den Österreichischen Gewerbeverein und Programmleiterin Theresa Weiglhofer-Troy vom Linde Verlag brachten die Herausgeberinnen den Anspruch des Buches auf den Punkt: „Kreislaufwirtschaft muss systemisch, interdisziplinär und vor allem praxisnah gedacht werden – und Wissenschaft, Politik und unternehmerische Umsetzung wirksam miteinander verbinden“, betonte Karin Huber-Heim, Präsidentin des Circular Economy Forum Austria. Das Handbuch versteht Kreislaufwirtschaft dabei als konkretes Instrument, um wirtschaftliche Entwicklung ressourcenschonend zu gestalten und verschwenderische lineare Produktions- und Konsummuster durch zirkuläre, effiziente Lösungen zu ersetzen. In Bühnengesprächen und kurzen Impulsen präsentierten Autor:innen zentrale Inhalte des Buches, darunter Strategien und Geschäftsmodelle der Kreislaufwirtschaft, die Rolle von Digitalisierung und Ressourcenmanagement, Regulatorik sowie die Finanzierung einer Transformation zur Kreislaufwirtschaft.

Die anschließende Diskussion machte deutlich, dass Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit keine Gegensätze sind, sondern sich wechselseitig stärken. Der spannende Abend klang bei einem Get-together aus, das Raum für vertiefende Fachgespräche, intensiven Austausch und Vernetzung bot.

Über das Handbuch Kreislaufwirtschaft
Das Handbuch bietet praxisnahe Orientierung und konkrete Werkzeuge für Entscheidungsträger:innen und Praktiker:innen, die die Transformation zur Kreislaufwirtschaft aktiv gestalten möchten.

Handbuch Kreislaufwirtschaft

Das “Handbuch Kreislaufwirtschaft” ist für 139 € sowie für 179 € als Kombi print&digital im Linde Verlag und im Buchhandel erhältlich.

Rückfragen & Kontakt

Linde Verlag
Mag. Susanne Jaritz
Telefon: +43 1 24630-730
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.lindeverlag.at

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