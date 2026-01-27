Wiener Jugendsingen 2026 – Anmeldung noch bis 13. Februar

Wien (OTS) -

Das Wiener Jugendsingen bringt junge Stimmen von 6 bis 24 Jahren auf die Bühne und macht Wiens vielfältige Chorszene hör- und sichtbar. 2026 findet das Event bereits zum 26. Mal statt. Noch bis 13. Februar können sich Chöre für die Teilnahme am Landesbewerb anmelden und die Chance auf das Bundesjugendsingen in Linz sichern – eine großartige Gelegenheit, beim europaweit größten Jugendchor-Wettbewerb dabei zu sein.



Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling: „Das Wiener Jugendsingen steht für vieles, was auch Wien ausmacht: Vielfalt, Zusammenhalt und das Zusammenspiel vieler unterschiedlicher Stimmen. Gerade in einem Jahr, in dem Wien musikalisch wieder einmal weit über die Stadt- und Staatsgrenzen hinaus im Fokus steht, zeigt sich, wie stark unsere musikalische Nachwuchsarbeit ist. Das Wiener Jugendsingen bringt viele junge Stimmen zusammen und ist eine schöne Gelegenheit, gemeinsam zu singen, auf der Bühne zu stehen und Teil dieses Singfestes zu sein."



Europas größtes Chorevent für junge Stimmen

Das Österreichische Jugendsingen findet in der Regel alle 3 Jahre statt und ist europaweit die größte Chorveranstaltung für Kinder und Jugendliche. Rund 40.000 junge Sänger*innen im Alter von 6 bis 24 Jahren nehmen österreichweit an den mehrstufigen Bewerben teil. Im Mittelpunkt stehen musikalische Qualität, Vielfalt und vor allem die Freude am gemeinsamen Singen. In jedem Bundesland wird ein Vorbewerb abgehalten. Die besten Chöre aus diesen Bewerben treten beim Bundesjugendsingen gegeneinander an.

Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs: „Musik ist ein wichtiger Teil der Bildung – und das Wiener Jugendsingen gibt jungen Sänger*innen die Möglichkeit, ihre Stimme zu entfalten und ihr Können vor Publikum zu zeigen. Sie erleben, wie viel Freude, Ausdruck und Qualität schon in jungen Stimmen steckt, und können durch das Feedback der Jury weiter wachsen. Ein Event wie dieses macht nicht nur Spaß, sondern fördert Begeisterung, Teamgeist und musikalisches Lernen auf höchstem Niveau."

Bühne für Wiens junge Stimmen

In Wien treten von 21. bis 23. April 2026 schulische und außerschulische Chöre an der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst gegeneinander an und zeigen ihr musikalisches Können. Eine erfahrene Jury entscheidet, welche Chöre beim Festkonzert im Wiener Rathaus am 4. Mai 2026 auftreten und welche die Stadt Wien beim Bundesjugendsingen im Sommer in Linz vertreten dürfen. Beim letzten Durchgang vom Wiener Jungendsingen (2023) wirkten rund 2.000 junge Sänger*innen aus 63 Chören mit – ein beeindruckendes Bild der Wiener Chorszene.

Wer kann mitmachen?

Teilnahmeberechtigt sind Chöre und Vokalensembles aus Schulen, Musikschulen und außerschulischen Einrichtungen mit Sänger*innen von 6 bis 24 Jahren. Die Mindestgröße eines Ensembles beträgt 6 Personen, jede Stimme muss mindestens zweifach besetzt sein.

Jedes Ensemble präsentiert ein eigenes Programm das mindestens ein österreichisches Volkslied enthalten muss. In Wien wird das Jugendsingen von WIENXTRA in enger Kooperation mit der Stadt Wien - Bildung und Jugend und der Bildungsdirektion Wien organisiert. Die Anmeldung ist bis 13. Februar über wienxtra.at möglich.

Festkonzert und Bundesjugendsingen

Ein besonderer Höhepunkt des Wiener Jugendsingens ist das Festkonzert am 4. Mai 2026 im Festsaal des Wiener Rathauses. In festlichem Rahmen werden Urkunden und Prädikate vergeben. Ausgewählte Chöre gestalten das Konzert musikalisch und geben einen eindrucksvollen Einblick in das Können der Wiener Chorszene.

Die besten Chöre aus den Landesbewerben werden zum Österreichischen Bundesjugendsingen eingeladen, das von 29. Juni bis 2. Juli 2026 in Linz stattfindet. Dort treffen junge Stimmen aus ganz Österreich aufeinander – bei Konzerten, Begegnungen und dem Wertungssingen.

Fachjury mit großer Expertise

Die Jury des Wiener Jugendsingens setzt sich aus erfahrenen Pädagog*innen, Chorleiter*innen und Musikfachleuten zusammen. Den Juryvorsitz hat Karl-Gerhard Straßl inne. Weitere Jurymitglieder sind Angelika Berrini, Verena Doublier, Johannes Hiemetsberger und Katja Kalmar. Die Moderation übernimmt Ferdinand Breitschopf, Fachinspektor für Musik der Bildungsdirektion Wien.

Termine im Überblick

Anmeldung Wiener Jugendsingen : bis 13. Februar 2026 (Online über wienxtra.at)

Wiener Jugendsingen : 21.–23. April 2026, mdw Wien

Festkonzert : 4. Mai 2026, Wiener Rathaus

Bundesjugendsingen: 29. Juni – 2. Juli 2026, Linz

Über das Jungendsingen

Das Wiener Jugendsingen wird von WIENXTRA in enger Kooperation mit der Stadt Wien – Bildung und Jugend sowie der Bildungsdirektion Wien organisiert und findet 2026 zum 26ten Mal statt.

Alle Infos zum Wiener Jugendsingen gibt es unter wienxtra.at

Die besten Chöre aus den Landesbewerben werden zum Österreichischen Bundesjugendsingen eingeladen, das von 29. Juni bis 2. Juli 2026 in Linz (Oberösterreich) stattfindet. Das Österreichische Jugendsingen wird gemeinsam veranstaltet vom Bundeskanzleramt, der Bildungsdirektion und dem JugendService OÖ. -> Alle Infos zum Bundesbewerb