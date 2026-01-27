Carechamp, cogvis und Schrack Seconet: Österreichisches Trio startet zukunftsweisende Pflegekooperation

Wien (OTS) -

Der Druck auf die Pflegebranche wächst weiter: Der Fachkräftemangel verschärft sich, und Prognosen zufolge werden in Österreich bis 2030 mehr als 30.000 Pflegekräfte fehlen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Sicherheit, Dokumentation und individuelle Betreuung.

Vor diesem Hintergrund haben drei österreichische Health-Tech-Unternehmen ein gemeinsames Ziel definiert: Carechamp, cogvis und Schrack Seconet bündeln ihre Kompetenzen, um Pflegeeinrichtungen mit intelligenten, vernetzten Technologien zu unterstützen – für mehr Sicherheit, Effizienz und Menschlichkeit im Pflegealltag.

Ein digitales Ökosystem für mehr Sicherheit und Entlastung

Im Zentrum der Kooperation steht die Verbindung dreier Systeme:

die modulare Pflegeassistenzplattform von Carechamp ,

von , die kontaktlose 3D-Sensorik von cogvis und

von und den High-End-Kommunikationssystemen von Schrack Seconet.

Das Ergebnis ist eine smarte Allroundlösung, die Risiken frühzeitig erkennt, Stürze zuverlässig meldet und Pflegekräfte in Echtzeit informiert – direkt über die bestehende Lichtruf- oder Telefonanlage. Aktuell werden alle gängigen und im Einsatz befindlichen Infrastrukturen und Softwaresysteme über vorhandene Schnittstellen unterstützt beziehungsweise können zusätzliche Schnittstellen bei Bedarf entwickelt werden. Das System basiert auf der in Österreich entwickelten und bewährten digitalen Plattform von Carechamp und verbindet Innovation mit höchster Zuverlässigkeit.

Praxisnahes Beispiel

In einer Pflegeeinrichtung verlässt eine sturzgefährdete Bewohnerin nachts unbeobachtet das Bett.

Der intelligente, auf Infrarot-Technologie basierende Sensor erkennt Bewegungen sofort und übermittelt sie über die Carechamp-Plattform direkt an das Pflegepersonal – ganz ohne Video- oder Tonaufnahmen. Dadurch kann bereits das Aufrichten der zu pflegenden Person erkannt werden. Die Privatsphäre der Bewohner:innen bleibt gewahrt, während gleichzeitig innerhalb weniger Minuten Unterstützung vor Ort ist. „Mit unserer kontaktlosen 3D-Sensorik erkennen wir kritische Situationen in Echtzeit – ohne Kamera, ohne Radar, dafür mit maximaler Präzision und vollstem Respekt für die Privatsphäre. Die tiefe Integration in bestehende Rufanlagen mittels Carechamp macht Alarme übersichtlich und priorisierbar – so wird aus Technologie ein zuverlässiger Begleiter im Alltag“, erklärt Rainer Planinc, CEO der cogvis GmbH.

Christian Pichl, CEO der Carechamp GmbH, ergänzt:

„Mit dem cogvis companion erweitern wir unser Carechamp-System um einen besonders leistungsstarken Sensor, der Stürze in Pflegezimmern nicht nur zuverlässig meldet, sondern Pflegekräften die Sicherheit gibt, im entscheidenden Moment rasch an der Seite ihrer Bewohner:innen zu sein.“

Pflege neu gedacht: Die Verbindung von Effizienz und Empathie durch Technologie.

Die Kooperation zeigt eindrucksvoll, wie moderne Technologie in der Pflege sinnvoll eingesetzt werden kann – nicht als Selbstzweck, sondern als Unterstützung für Menschen.

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels trägt das System dazu bei, Arbeitsbedingungen zu verbessern, Sicherheit zu erhöhen und Pflegekräften mehr Freiraum für das Wesentliche zu geben: Zeit für Menschlichkeit.

„Als Unternehmen der Health-Tech-Branche tragen wir eine besondere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft: Innovation muss dem Gemeinwohl dienen. Wenn unsere Systeme die Plattform sein können, auf der sich unterschiedliche Technologien zu einem großen Ganzen vereinen lassen, macht uns das stolz. Eine Innovation von 3 österreichische Unternehmen für Europa“, betont Wolfgang Kern, CEO der Schrack Seconet AG.