Complex Pharmaceuticals baut Werk in Traiskirchen

Traiskirchen/Wien (OTS) -

Das Pharma-Startup Complex Pharmaceuticals startet den Bau eines hochmodernen Produktionswerks in Traiskirchen bei Wien. Ab Ende 2026 werden hier – unter höchsten Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards – Arzneimittel sekundär verpackt und hergestellt. Bis 2028 entstehen über 60 neue Arbeitsplätze.

Engpässe bei Medikamenten zeigen: Europa braucht neue Strukturen in der Pharmaindustrie. „Unser Ziel ist es, Produktionskompetenz zurück nach Europa zu holen und die Versorgungssicherheit nachhaltig zu stärken“, erklärt Christoph Reinwald, General Manager von Complex Pharmaceuticals.

Produktionskompetenz zurück nach Europa holen

Den ersten Meilenstein dafür legte er mit der Gründung des Unternehmens Complex Pharmaceuticals. Im Herbst letzten Jahres präsentierte Reinwald sein Management-Team. Jetzt verkündet das Unternehmen den Baustart für ein hochmodernes und nachhaltig ausgerichtetes Produktions- und Verpackungszentrum in Traiskirchen bei Wien.

„Mit unserem Werk in Traiskirchen wollen wir einen nachhaltig wachsenden, technologisch führenden Standort aufbauen, der Entwicklung, Produktion und Skalierung innovativer Lösungen vereint“, erklärt Reinwald.

Mehr als 60 neue Arbeitsplätze bis 2028

Dafür braucht es qualifiziertes Personal. Im heurigen Jahr werden 20 Mitarbeitende für die Aufbauphase sowie Inbetriebnahme gesucht, mit dem Produktionsstart 2027 weitere 25 Mitarbeitende. Bis 2028 ist aufgrund des stetigen Kapazitätsausbaus ein Anstieg auf über 60 Mitarbeitende vorgesehen. „Wir suchen engagierte Köpfe sowohl für die Produktion, das Lager, das operative Qualitätsmanagement sowie unser Headquarter in Wien“, berichtet Reinwald.

Die Fertigstellung des Umbaus ist im Juni 2026 geplant. Die Maschinen werden im Juli angeliefert und montiert. Laut Plan soll die Inbetriebnahme der ersten Linie der Verpackungsproduktion Ende des Jahres erfolgen, Anfang 2027 startet dann die Produktion von Arzneimitteln im Lohnauftrag. Neben Ampullen und Vials werden auch Infusion Bags und Injektionspens als Kühl- und Ambient-Ware hergestellt. Die Anlagen von Uhlmann, dem weltweit führenden Systemanbieter für die Verpackung von Pharmazeutika, erlauben dabei schnelle Wechsel zwischen Produkten und Chargengrößen – von Studienpräparaten bis hin zu Großchargen.

Nachhaltigkeit als fester Bestandteil der Firmenphilosophie

Die Wahl des Standorts basiert auf mehreren Faktoren: Neben der ausgezeichneten Verkehrsanbindung und der Nähe zu Wien, die effiziente Logistikprozesse sicherstellt, erfüllt das Gebäude mit seiner modernen, nachhaltigen Ausstattung die Anforderungen an eine energieeffiziente und ressourcenschonende Produktion: Photovoltaik, Smart Meter, E-Ladestationen, LED-Beleuchtung und intelligente Heiz- und Kühlsysteme reduzieren Emissionen. Alle Prozesse werden im Rahmen eines laufenden Monitorings überwacht und optimiert – mit messbaren Ergebnissen wie weniger Abfall, höhere Prozesssicherheit und planbarer Energieverbrauch. Das gilt auch für die Verpackungen: recycelbare Materialien und flexible Umstellungen zwischen Karton- und Kunststofftrays minimieren den Ressourcenverbrauch. Auf diese Weise sollen die standortbezogenen Emissionen bis 2030 um mehr als 40 Prozent gesenkt, über 99 Prozent der Abfälle recycelt und die Nutzungsdauer von Maschinen auf über 20 Jahre verlängert werden.

Startschuss für verantwortungsvolle Pharmaproduktion

„Wir wollen effiziente, nachhaltige Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette etablieren“, erklärt Reinwald seine zukunftsweisenden Ambitionen. „Unser Standort soll dadurch zum Vorreiter für verantwortungsvolle Pharmaproduktion in Europa werden“.

Durch die langfristige Investition in den Standort soll dieser eine Hochburg für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit sein und einen messbaren Beitrag zur regionalen Wertschöpfung, zur technologischen Entwicklung und zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Österreich leisten.