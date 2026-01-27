Ein Jahrhundert Baugeschichte: LEYRER + GRAF feiert sein 100-jähriges Bestehen

Gmünd (OTS) -

Leyrer + Graf feiert 2026 ein außergewöhnliches Jubiläum: Seit einem Jahrhundert prägt das Unternehmen die österreichische Baubranche. Aus einem kleinen, im niederösterreichischen Gmünd verwurzelten Betrieb wurde ein innovatives, leistungsstarkes Unternehmen, das heute zu den führenden Akteuren am Bausektor zählt. Unter dem Motto „Gestern. Heute. Morgen.“ blickt Leyrer + Graf auf eine bewegte Unternehmensgeschichte zurück und richtet zugleich den Blick voller Zuversicht nach vorne.

Von den Anfängen bis heute – eine Zeitreise durch 100 Jahre

Alles begann 1926, als Dipl.-Ing. Anton Leyrer in Gmünd einen kleinen Bau- und Zimmereibetrieb gründete. In einer Zeit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbruchs legte er den Grundstein für ein Unternehmen, das sich durch handwerkliche Präzision, Verlässlichkeit und regionale Verbundenheit definierte. Nach dem Zweiten Weltkrieg trat Franz Graf in das Unternehmen ein. 1947 begann er als technischer Lehrling und legte 1954 mit 23 Jahren als damals jüngster Baumeister Österreichs die Baumeisterprüfung ab – ein frühes Beispiel für den Pioniergeist, der Leyrer + Graf bis heute prägt.

In der Nachkriegszeit, die enorme Anstrengungen und unternehmerischen Mut verlangte, war Franz Grafs unermüdliche Hingabe besonders entscheidend. Der Wiederaufbau bedeutete rege Bautätigkeit, brachte anspruchsvolle Herausforderungen mit sich, bot zugleich aber auch die Chance, Kompetenzen auszubauen und weiter zu wachsen. Franz Graf übernahm immer mehr Verantwortung im Betrieb und prägte durch sein visionäres Denken, seinen hohen Qualitätsanspruch, seine Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem und sein besonderes Verständnis für die Anliegen der Menschen die Weiterentwicklung des Unternehmens maßgeblich.

1964, nach dem Tod des Firmengründers Anton Leyrer, übernahm Franz Graf die alleinige Geschäftsführung und leitete das Unternehmen in eine neue Ära. Der Name „Leyrer“ blieb als Ausdruck der Verbundenheit zum Firmengründer gegenüber im Firmennamen bestehen. Die folgenden Jahrzehnte waren geprägt von Wachstum, technischer Weiterentwicklung und einer stetigen Erweiterung des Leistungsspektrums – immerfort mit einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Menschen. Unter seiner Führung wurden Projekte nicht nur größer, sondern auch vielfältiger – von Wohnhäusern über Gewerbeobjekte bis hin zu anspruchsvollen Infrastrukturprojekten. Neue Standorte, wie beispielsweise in Wien, Horn und Schwechat, sowie erste Schritte nach Tschechien, stärkten die überregionale Präsenz, während Investitionen in eigene Produktionsstätten, wie etwa für Beton, Asphalt oder Holz, Qualität und Unabhängigkeit sicherten. Aus dem einst regionalen Leitbetrieb entwickelte sich ein weit über die Grenzen des Waldviertels hinaus geschätztes und leistungsstarkes Bauunternehmen mit einem breit gefächerten Produktportfolio.

Mit dem Generationenwechsel im Jahr 2013 legte Franz Graf die Geschäftsführung vertrauensvoll in die Hände seines Sohnes, BM Dipl.-Ing. Stefan Graf, der das Unternehmen auf eine neue Entwicklungsstufe gehoben und strategisch neu positioniert hat, um Leyrer + Graf zukunftsfit zu halten.

Unter Stefan Grafs maßgeblichem Einfluss entwickelte sich Leyrer + Graf von einem erfolgreich gewachsenen Bauunternehmen zu einem breit aufgestellten, innovativen Komplettanbieter. Neben der konsequenten regionalen und fachlichen Expansion rückten insbesondere Digitalisierung, Prozessoptimierung und nachhaltige Unternehmensführung stärker in den Fokus. Investitionen in moderne Technologien, neue Organisationsstrukturen und datengestützte sowie ressourcenschonende Bauprozesse legten den Grundstein für Effizienz, Transparenz und langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

Heute steht diese Entwicklung sinnbildlich für den Wandel von Leyrer + Graf zu „mehr als einem Bauunternehmen“ – einem Arbeitgeber, Impulsgeber und Innovationspartner, der Tradition mit Zukunft verbindet. Die unter Stefan Graf eingeschlagene Richtung prägt das Unternehmen bis heute und bildet eine tragende Säule für weiteres nachhaltiges Wachstum, denn Leyrer + Graf ist ein moderner Baukonzern, der Projekte von der Planung bis zur Umsetzung begleitet und als Synonym für Professionalität, Handschlagqualität, Innovationskraft und Stabilität gilt.

„Leyrer + Graf war und ist ein sehr prosperierendes Unternehmen, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Diese Basis schafft das Fundament von Leyrer + Graf und ist meinem Vater zu verdanken, der immer den Fokus hatte, ein Unternehmen um die Menschen herum aufzubauen. Ich sehe es als meinen wichtigsten Auftrag, das Unternehmen in diese Richtung und darüber hinaus weiterzuentwickeln“, so Stefan Graf.

Unter den Top 10 – und dennoch ganz nah bei den Menschen

Die Unternehmensgruppe beschäftigt durchschnittlich rund 2.750 Mitarbeiter an 18 Standorten in Österreich und Tschechien und erwirtschaftet eine Jahresbauleistung von rund 630 Millionen Euro. Damit ist Leyrer + Graf unter den Top 10 der österreichischen Bauunternehmen positioniert. Trotz dieser inzwischen beachtlichen Größe bleibt das Unternehmen seinen Werten treu und pflegt eine Kultur der Nähe und des Miteinanders – intern ebenso wie gegenüber Kunden und Geschäftspartnern. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist das Zusammenspiel von Erfahrung und Nachwuchs: Zahlreiche langjährige Mitarbeitende tragen mit ihrem Wissen und ihrer Leidenschaft maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei, während gleichzeitig die Förderung junger Talente und die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte einen zentralen Bestandteil der Personalstrategie bilden.

„Gestern. Heute. Morgen.“ – Tradition im Herzen, Zukunft im Blick

Das Jubiläumsjahr 2026 steht bei Leyrer + Graf unter dem Motto „Gestern. Heute. Morgen.“ und findet Ausdruck im gesamten Unternehmensauftritt: Von Veranstaltungen über interne Initiativen bis hin zu Kampagnen in Print und Digital wird das ganze Jahr genutzt, um nicht nur die Meilensteine der Vergangenheit zu würdigen, sondern auch Menschen und Projekte in den Mittelpunkt zu rücken, die das Fundament dieses Erfolges gelegt haben. Zugleich ist das Jubiläum ein Versprechen: Verantwortung für kommende Generationen zu übernehmen, die Zukunft des Bauens aktiv mitzugestalten – und dabei den Herausforderungen der modernen Welt gerecht zu werden. Stets mit dem Anspruch, jene Werte auch morgen zu leben, die das Unternehmen stark gemacht haben.

„100 Jahre Leyrer + Graf – das ist weit mehr als eine Zahl. Es ist die Geschichte von Menschen, die mit Leidenschaft, Kompetenz und Einsatz Großes geschaffen haben. Jeder einzelne Mitarbeiter hat dazu beigetragen, dass wir heute auf ein Jahrhundert voller Erfolge zurückblicken dürfen. Die Familie Graf spricht allen, die uns auf diesem Weg begleitet haben, ihren aufrichtigen Dank aus – unseren engagierten Teams, unseren geschätzten Auftraggebern und unseren verlässlichen Partnern. Ohne deren Vertrauen und Loyalität wäre Leyrer + Graf nicht das, was es heute ist: ein starkes, innovatives und verlässliches Unternehmen“, so Stefan Graf.