  • 26.01.2026, 17:57:32
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Sozialdemokratische Korrespondenz (SK): Offenlegung gem. MedienG

Wien (OTS) - 

Medieninhaberin: Sozialdemokratische Partei Österreichs, Bundesparteileitung, 1010 Wien, Löwelstraße 18. ****

Bundesparteivorstand: Abl Mario, Amann Miriam, Babler Andreas MSc, Bures Doris, Mag. Czernohorszky Jürgen, MMMag.a Dr.in Dollinger Karin, Dunst Verena, Mag.a Eisenkopf Astrid, Engleitner-Neu Sabine MA MA, Ing. Fellner Daniel, Mag. Dr. Fürst Roland, Gaál Kathrin, Gerstorfer Birgit, Mag.a Grossmann Elisabeth, Hanke Marina BA, Heitz Renate, Mag. Hergovich Sven, Herr Julia, Holzleitner Eva-Maria BSc, Katzian Wolfgang, Kögl Michael, Kollross Andreas, Königsberger-Ludwig Ulrike, Mag.a Lackner Ursula, Mag. Leichtfried Jörg, Leiter Mario, Manninger Ruth, Dr. Matznetter Christoph, Muchitsch Josef, Novak Barbara MA, Mag.a Dr.in Oberrauner Petra, Oxonitsch Christian, Prischl Eva, Ing. Rohr Reinhart, Prof. Mag. Dr. Schmid Gerhard, Schmidt Elvira, MMag.a Schmidt Michaela, Schumann Korinna, Schwarz Johannes, Seltenheim Klaus MA, Mag. Stadler Matthias, Stangl Andreas, Dr. Stürzenbecher Kurt, Mag. Taucher Josef, Teiber Barbara MA, Thöny Barbara MBA, Ing. Vogl Markus, Wachter Elisa, Wieser Markus, Mag.a (FH) Winkler Daniela, Dr. Winkler Martin, Mag.a Yildirim Selma, Zivkovic Larissa.

Grundlegende Richtung: Die „Sozialdemokratische Korrespondenz (SK)“ ist der Pressedienst der SPÖ. Grundlage für die Berichterstattung ist das Grundsatzprogramm 2018 der SPÖ. (Schluss) bj/ls

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