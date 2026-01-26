CirCon 2026 setzt Impulse für Kreislaufwirtschaft im Bau

Wien (OTS) -

Mit der CirCon 2026 – Circular Construction hat das AIT Austrian Institute of Technology eine zentrale Plattform für den Austausch zur zirkulären Bauwirtschaft etabliert. Rund 120 Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft kamen heute im Wien Museum zusammen, um unter dem Motto „Bauen im Kreislauf – Chancen. Innovation. Praxis.“ Konkrete Wege aus der linearen Bauwirtschaft zu diskutieren und praxisnahe Lösungsansätze für eine ressourceneffiziente Transformation des Sektors aufzuzeigen.

Von Regulierung bis Umsetzung: Kreislaufwirtschaft als systemische Aufgabe

Im Fokus der Fachkonferenz standen regulatorische Rahmenbedingungen, industrielle Umsetzungspfade, zirkuläre Geschäftsmodelle sowie aktuelle Forschungsergebnisse. In Keynotes, Podiumsdiskussionen und interaktiven Formaten wurde deutlich: Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft im Bauwesen ist technologisch möglich, erfordert jedoch ein abgestimmtes Zusammenspiel aller relevanten Akteur:innen entlang der Wertschöpfungskette.

Ein besonderes Augenmerk galt der Rolle von Wissenschaft und Innovation als Brücke zwischen politischen Zielsetzungen und praktischer Anwendung. Kurze Poster-Pitches boten kompakte Einblicke in laufende Forschungs- und Innovationsprojekte und unterstrichen die Breite der aktuellen Aktivitäten im Bereich Circular Construction.

„Die CirCon zeigt, welchen Beitrag Forschung und Innovation leisten können, um material- und ressourceneffiziente Bauweisen in die Praxis zu bringen“, so Andreas Kugi, Scientific Director des AIT. „Forschung schafft dafür die Grundlage, indem sie valide Daten, anwendungsnahe Werkzeuge und integrierte Lösungsansätze bereitstellt, die Regulatorik und industrielle Umsetzung zusammenführen.“

Über die CirCon – Circular Construction

Die CirCon – Circular Construction ist eine vom AIT Austrian Institute of Technology initiierte Fachkonferenz zur zirkulären Transformation des Bauwesens. Sie bringt Akteur:innen aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft zusammen, um konkrete Lösungsansätze für eine ressourcenschonende, klimafitte und zukunftsfähige Bauwirtschaft zu diskutieren.

Im Mittelpunkt stehen regulatorische Rahmenbedingungen, industrielle Umsetzungspfade, zirkuläre Geschäftsmodelle sowie aktuelle Forschungsergebnisse. Die CirCon versteht sich als Plattform für den interdisziplinären Austausch und den Brückenschlag zwischen strategischen Zielsetzungen und praktischer Umsetzung entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

Mit der CirCon 2026 unterstreicht das AIT seine Rolle als führender Innovationspartner für die Transformation des Bauwesens und als Impulsgeber für eine nachhaltige, zirkuläre Bauwirtschaft in Österreich und darüber hinaus.

Weitere Informationen: https://circon.ait.ac.at/

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