GÖD-Gesundheitsgewerkschaft & Younion Team Gesundheit

Wien (OTS) -

In den vergangenen Wochen haben die GÖD-Gesundheitsgewerkschaft und das Younion Team Gesundheit zahlreiche Rückmeldungen von Pflegekräften aus mehreren Bundesländern erhalten. Inhalt dieser Rückmeldungen waren unrichtige Auskünfte durch Berater:innen der Pensionsversicherung zur Anerkennung von Schwerarbeit in der Pflege ab 1. Jänner 2026.

Konkret wurde Pflegekräften wiederholt mitgeteilt, dass eine Anerkennung als Schwerarbeiter:in ausschließlich bei Schicht- oder Nachtarbeit möglich sei. Diese Aussage ist nicht korrekt.

Das zuständige Ministerium hat dazu rasch und eindeutig Stellung bezogen und bestätigt:

Auch Pflegekräfte im reinen Tagdienst gelten als Schwerarbeiter:innen im Sinne der Schwerarbeitsverordnung, sofern sie überwiegend pflegerische Tätigkeiten ausüben. Eine Einschränkung besteht lediglich dann, wenn die Tätigkeit überwiegend im administrativen oder verwaltungstechnischen Bereich liegt.

Der Unterschied zwischen Schicht- und Tagdienst liegt ausschließlich in der Anzahl der erforderlichen Arbeitstage:

Pflegekräfte im Schichtdienst müssen ihre Schwerarbeit an 12 Arbeitstagen pro Monat erbringen,

müssen ihre Schwerarbeit an erbringen, Pflegekräfte im reinen Tagdienst an 15 Arbeitstagen pro Monat.

„Es ist wichtig, dass Pflegekräfte korrekt informiert werden. Die rasche Klarstellung durch das Ministerium zeigt eindeutig, dass auch Pflege im Tagdienst als Schwerarbeit anerkannt wird. Falsche Auskünfte verunsichern die Beschäftigten unnötig und dürfen nicht weiter vorkommen“, betont Reinhard Waldhör, Vertreter der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft.

Auch Edgar Martin vom Younion Team Gesundheit unterstreicht die Bedeutung korrekter Beratung:

„Pflege ist Schwerarbeit – unabhängig davon, ob sie im Schichtdienst oder im Tagdienst geleistet wird. Wir erwarten von der Pensionsversicherung, dass ihre Berater:innen umgehend geschult werden und Pflegekräfte künftig verlässlich und rechtskonform beraten.“

Die GÖD-Gesundheitsgewerkschaft und das Younion Team Gesundheit fordern die Pensionsversicherung daher ausdrücklich auf, die unrichtigen Beratungen umgehend zu beenden, interne Schulungen rasch umzusetzen und für eine einheitliche, korrekte Information aller Pflegekräfte zu sorgen.