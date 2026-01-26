SPÖ-Bildungsorganisation gratuliert Petra Bayr zur Wahl zur Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarates

Wien (OTS) -

Die SPÖ-Bildungsorganisation gratuliert der SPÖ-Nationalratsabgeordneten Petra Bayr herzlich zu ihrer Wahl zur Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE). Die Wahl Bayrs stelle ein klares Bekenntnis zu einer demokratischen, solidarischen und sozialdemokratischen Europapolitik dar – insbesondere vor dem Hintergrund, dass sie sich im ersten Wahlgang deutlich gegen eine rechte Kandidatin durchsetzen konnte. SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender Prof. Dr. Gerhard Schmidt betont die besondere historische und politische Dimension der Wahl: „Es ist ein starkes Zeichen für die sozialdemokratische Europapolitik, dass mit Petra Bayr erneut eine überzeugte Sozialdemokratin dieses bedeutende Amt übernimmt. Sie steht in einer Reihe mit Karl Czernetz, der von 1975 bis 1978, sowie Peter Schieder, der von 2002 bis 2004 als Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung des Europarates Verantwortung getragen haben. Mit Petra Bayr wird diese Tradition fortgesetzt – getragen von klaren Werten, internationaler Erfahrung und einer tiefen Verankerung in der politischen Bildungsarbeit.“ ****

Wolfgang Markytan unterstreicht die besondere Bedeutung der engen Verbindung von Politik und politischer Bildung: „Die Wahl von Petra Bayr zur Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarates ist eine außerordentlich erfreuliche und wichtige Entscheidung. Sie zeigt, wie zentral es ist, dass europäische Spitzenfunktionen von Persönlichkeiten übernommen werden, die aus der Bildungsarbeit und der demokratischen Bildungsbewegung kommen. Petra Bayr bringt diese Erfahrung seit vielen Jahren als Präsidentin des Kuratoriums der Wiener Bildungsakademie sowohl in der inhaltlichen Auseinandersetzung als auch in der konkreten Umsetzung politischer Bildungsangebote ein. Ein wesentlicher Teil der Bildungsarbeit der SPÖ basiert auf der intensiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Wiener Bildungsakademie und Petra Bayr – dafür bedanken wir uns ausdrücklich und freuen uns auf die Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit.“

Der Europarat mit seinen 46 Mitgliedsstaaten ist eine zentrale Institution zur Stärkung von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit in Europa. Petra Bayr folgt in dieser Funktion auf den griechischen Politiker Theodoros Rousopoulos. Sie ist die 36. Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung und die fünfte Frau, die dieses Amt bekleidet. (Schluss) bj