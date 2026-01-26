SPÖ-Holzleitner/Manninger: Gratulation zur Wahl von Petra Bayr

Wien (OTS) -

Die SPÖ-Frauen gratulieren der SPÖ-Nationalratsabgeordneten und außenpolitischen Sprecherin Petra Bayr herzlich zu ihrer Wahl zur Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE). Mit dieser Wahl übernimmt erstmals seit über 20 Jahren wieder eine Österreicherin diese bedeutende internationale Funktion. „Petra Bayr ist ein starkes Signal für Frauen in der internationalen Politik und für den Einsatz Österreichs für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und weiter: „Sie steht wie kaum eine andere für eine konsequente, feministische Außenpolitik, für den Schutz der Menschenrechte und für eine regelbasierte internationale Ordnung. Ihre Wahl ist nicht nur eine persönliche Auszeichnung, sondern auch eine Anerkennung für sozialdemokratische Werte in Europa“, betonen die SPÖ-Frauen. Gerade in Zeiten, in denen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Europäische Menschenrechtskonvention unter Druck stehen, sei Bayr die richtige Präsidentin zur richtigen Zeit. „Petra Bayr macht klar: Recht muss über Macht stehen. Dieser Zugang ist zentral, um Frieden, Gleichstellung und soziale Gerechtigkeit in Europa zu sichern“, so SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger. ****

Besonders begrüßen die SPÖ-Frauen Bayrs Ankündigung, den Schutz der Menschenrechte, die Stärkung der Zivilgesellschaft, den Kampf gegen Desinformation sowie die Verankerung des Rechts auf eine gesunde Umwelt zu zentralen Schwerpunkten ihrer Präsidentschaft zu machen. „Dass mit Petra Bayr eine Frau mit jahrzehntelanger Erfahrung, klarer Haltung und internationaler Vernetzung an der Spitze der PACE steht, ist ein Gewinn für ganz Europa und ein Gewinn für die Frauen“, halten Holzleitner und Manninger fest. Die SPÖ-Frauen wünschen Petra Bayr viel Erfolg und Kraft für ihre neue Aufgabe und sind überzeugt, dass sie diese verantwortungsvolle Funktion mit sozialdemokratischem Wertekompass, Weitblick und Entschlossenheit ausfüllen wird. (Schluss) rm/ls