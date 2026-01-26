Produktrückruf Teller Nino

Österreich (OTS) -

Wir möchten auf einen Produktrückruf hinweisen.

Betroffen ist die Lot-Nummer 4900039202, die im Zeitraum vom 19.09.2024 bis 24.12.2025 verkauft wurde. Die oben genannte Charge weist eine Grenzwertüberschreitung des Metalls Zink auf. Aus diesem Grund ist bei Verwendung des Artikels mit möglichen gesundheitlichen Auswirkungen zu rechnen. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht weiter! Das Produkt kann auch ohne Vorlage des Kassenbons in jeder DEPOT Filiale zurückgeben werden und Sie erhalten den vollen Kaufpreis erstattet.

Wir bitten um Entschuldigung für diese Unannehmlichkeit und danken für Ihre Mithilfe.

Weitere Informationen erhalten Sie über unseren DEPOT Kundenservice unter [email protected].