Intralogistik im Wandel: Toyota Material Handling zeigt skalierbare Lösungen auf der LogiMAT 2026

Wien, Laxenburg (OTS) -

Automatisierung, Fachkräftemangel und steigende Nachhaltigkeitsanforderungen stellen Unternehmen in Produktion und Logistik vor wachsende Herausforderungen. Auf der LogiMAT 2026 zeigt Toyota Material Handling, wie sich diese Anforderungen mit skalierbaren Fahrzeugkonzepten, automatisierten Lösungen und integrierten Systemansätzen praxisnah adressieren lassen.

Unter dem Leitmotiv „We deliver for you“ präsentiert Toyota Material Handling ein umfassendes Portfolio an neuen Flurförderzeugen, Automatisierungslösungen und technologischen Weiterentwicklungen für zentrale Anwendungsfelder der Intralogistik. Der Messeauftritt richtet sich insbesondere an Unternehmen, die Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit in ihren intralogistischen Prozessen ganzheitlich weiterentwickeln wollen. Im Fokus stehen energieeffiziente Fahrzeugkonzepte, flexible Automatisierungslösungen sowie integrierte Gesamtlösungen für Produktion und Lager.

Neue Fahrzeugmodelle für vielseitige Einsatzbereiche

Zu den Produktneuheiten zählt der neue Elektro-Gegengewichtsstapler Toyota Traigo80, der auf der LogiMAT 2026 seine Messepremiere feiert. Mit Tragfähigkeiten von bis zu fünf Tonnen ist er sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz konzipiert. Neben einem vollständig überarbeiteten Kabinendesign bietet die neue Plattform eine gesteigerte Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch.

Ebenfalls neu ist die Tracto-Baureihe elektrischer Fahrersitz-Schlepper mit Zuglasten von bis zu zehn Tonnen, die insbesondere für Transportaufgaben in Industrie- und Logistikumgebungen ausgelegt ist. Ergänzt wird das Portfolio durch weiterentwickelte Toyota Optio Niederhub-Kommissionierer, die optional mit einem neu entwickelten Lenkradkonzept ausgestattet werden können – einem weiteren Alleinstellungsmerkmal.

Traigo48: nächste Entwicklungsstufe innerhalb eines Jahres

Ein weiterer Innovationsschritt betrifft die Traigo48-Baureihe: Erst auf der LogiMAT 2025 hatte Toyota Material Handling die komplett neu entwickelte Serie im Tragfähigkeitsbereich von 1,5 bis 2,0 Tonnen vorgestellt. Bereits zwölf Monate später folgt die nächste Entwicklungsstufe. Auf der LogiMAT 2026 feiert eine neu entwickelte Mastgeneration ihre Europa-Premiere. Sie wurde gezielt darauf ausgelegt, die Sichtverhältnisse für den Fahrer deutlich zu verbessern und gleichzeitig durch optimierte Mastübergänge das Geräuschniveau im Betrieb spürbar zu reduzieren – ein konkreter Beitrag zu mehr Sicherheit und Ergonomie im Arbeitsalltag.

Fokus Automatisierung: Swarm Automation im Live-Betrieb

Ein zentraler Schwerpunkt des Messeauftritts liegt auf automatisierten Lösungen. Toyota Material Handling demonstriert mehrere Fahrzeuge aus der Swarm-Automation-Serie im Live-Betrieb. Highlight ist die Markteinführung eines neuen automatisierten Hochhubwagens, der flexibel für Punkt-zu-Punkt-Transporte sowie für das Stapeln auf unteren Ebenen eingesetzt werden kann. Die neue Lösung eignet sich sowohl für die Produktionslogistik als auch für Lageranwendungen und lässt sich nahtlos in bestehende Prozesse integrieren.

Arbeitssicherheit: Operator Detection Assist (ODA)

Im Bereich Arbeitssicherheit stellt Toyota Material Handling den Operator Detection Assist (ODA) vor. Der serienreife Fußschutzsensor für Mitgängergeräte wurde im vergangenen Jahr zunächst als Studie präsentiert und ist nun erstmals bestellbar. Ähnlich einer Park-Distanz-Kontrolle im Pkw erkennt das System, wenn sich der Fuß der Bedienperson dem Geräterahmen zu stark nähert, und bremst das Fahrzeug automatisch bis hin zum Stillstand. Ziel ist es, typische Unfallszenarien im täglichen Betrieb wirksam zu reduzieren und die Sicherheit des Bedienpersonals nachhaltig zu erhöhen.

Nachhaltigkeit als Systemansatz

Nachhaltigkeit bildet einen weiteren zentralen Themenkomplex des Messeauftritts. Toyota Material Handling zeigt Lösungen und Maßnahmen in den Bereichen Energiemanagement, Fahrersicherheit und CO₂-Reduktion. Auf europäischer Ebene wurde Toyota Material Handling Europe in den vergangenen sechs Jahren kontinuierlich mit dem EcoVadis-Platinstatus ausgezeichnet und zählt damit zu den Top 1 % von über 150.000 bewerteten Unternehmen weltweit. Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht wird im Umfeld der LogiMAT 2026 veröffentlicht.

Logiconomi: Innovation durch Vernetzung

Mit dem Innovationsprogramm Logiconomi fördert Toyota Material Handling seit sechs Jahren den Austausch zwischen Industrie, Technologieanbietern und Logistikverantwortlichen. Bestandteil ist Logiconomi Connections, das konkrete Lösungsansätze für typische Herausforderungen wie Sicherheit, Bestandsmanagement, Energieversorgung und digitale Managementsysteme präsentiert. Viele der gezeigten Anwendungen basieren auf künstlicher Intelligenz. Das Programm wird auf der LogiMAT vorgestellt und bietet Besucherinnen und Besuchern zugleich die Möglichkeit, neue Arbeitsweisen kennenzulernen und sich über kommende Logiconomi-Formate zu informieren.

„Automatisierung, Nachhaltigkeit und der Bedarf an ganzheitlichen Lösungen verändern die Anforderungen an die Intralogistik grundlegend“, erläutert Mag. Oskar Zettl, Geschäftsführer Toyota Material Handling Austria. „Auf der LogiMAT zeigen wir konkrete Antworten auf diese Entwicklung – von neuen Fahrzeugplattformen über intelligente Automatisierung bis hin zu offenen Innovationsansätzen. Unser Anspruch ist es, unsere Kunden langfristig als System- und Innovationspartner zu begleiten.“

LogiMAT 2026 – Toyota Material Handling auf einen Blick

Neue Toyota Traigo80 Elektro-Gegengewichtsstapler bis 5 t

Neue Toyota Tracto Fahrersitz-Schlepper bis 10 t Zuglast

Neuer automatisierter Hochhubwagen (Swarm Automation)

Arbeitssicherheit & Nachhaltigkeit / EcoVadis Platin

Innovationsprogramm Logiconomi

+++ Die LogiMAT 2026 findet von 24. bis 26. März 2026, jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr, auf dem Messegelände Stuttgart statt. Toyota Material Handling finden Sie in Halle 10, Stand G41 und H48. +++