AVISO! PK: "Ja zur Sonderschule! Jedes Kind hat das Recht auf beste Bildung"

Sankt Pölten (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Ja zur Sonderschule! Jedes Kind hat das Recht auf beste Bildung“ mit FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler einzuladen.

Titel: Ja zur Sonderschule! Jedes Kind hat das Recht auf beste Bildung

Teilnehmer/Redner: FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler

Zeit: Mittwoch, 28. Jänner 2026 n. Chr., 13 Uhr MEZ

Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal

Bitte um Anmeldung bis 27. 1. 2026 bei [email protected].

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.