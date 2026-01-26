- 26.01.2026, 11:53:32
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AVISO! PK: "Ja zur Sonderschule! Jedes Kind hat das Recht auf beste Bildung"
Pressekonferenz am 28. Jänner mit LAbg. Helmut Fiedler
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Ja zur Sonderschule! Jedes Kind hat das Recht auf beste Bildung“ mit FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler einzuladen.
Titel: Ja zur Sonderschule! Jedes Kind hat das Recht auf beste Bildung
Teilnehmer/Redner: FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler
Zeit: Mittwoch, 28. Jänner 2026 n. Chr., 13 Uhr MEZ
Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal
Bitte um Anmeldung bis 27. 1. 2026 bei [email protected].
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at
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