Karriere in Gelb: Die Post bietet österreichweit 65 Lehrstellen in 2026

Wien (OTS) -

Wer eine sichere und abwechslungsreiche berufliche Zukunft in einem krisenfesten Unternehmen sucht, ist bei der Österreichischen Post genau richtig. Im Jahr 2026 stellt die Post österreichweit 65 Lehrlinge in fünf verschiedenen Ausbildungsrichtungen ein. Besonders groß ist der Bedarf im Bereich Brief- und Paketlogistik. Zusätzlich werden junge Menschen für die Lehrberufe Einzelhandel, Elektrotechnik sowie als Bürokauffrau*mann gesucht. Eine Lehre bei der Post bietet ideale Voraussetzungen für einen gelungenen Einstieg ins Berufsleben – inklusive zahlreicher Vorteile, die über den Arbeitsalltag hinausgehen.

Benefits, Chancen und Führerschein

Die Post ermöglicht eine moderne, zukunftssichere Lehre und unterstützt auf Wunsch auch bei der Lehre mit Matura. Wer nach erfolgreichem Abschluss mindestens zwei Jahre im Unternehmen bleibt, erhält zudem den Führerschein finanziert. Weitere Vorteile umfassen Essensgutscheine, ein kostenloses Konto bei der bank99, vergünstigte Urlaubsangebote, Sport- und Gesundheitsprogramme, Weiterbildungsangebote über die Lehrlings-Akademie, Leistungsprämien, eine finanzielle Beteiligung am Unternehmenserfolg sowie Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten. Je nach Lehrjahr verdienen Lehrlinge zwischen 1.000 und rund 1.900 Euro pro Monat. Auch Bewerber*innen mit Matura sind willkommen. Wichtig sind vor allem Motivation, Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit.

Spannende Lehrberufe in ganz Österreich

Aktuell sucht die Post Lehrlinge in folgenden fünf Lehrberufen:

Brief- und Paketlogistiker*in mit Schwerpunkt Logistikzentren

Brief- und Paketlogistiker*in mit Schwerpunkt Distribution

Bürokauffrau*mann

Einzelhandelskauffrau*mann

Elektrotechniker*in

Moderner Lehrgang für die Logistik von morgen

Im Lehrgang Brief- und Paketlogistik lernt man in Zustellbasen und Logistikzentren die gesamte Prozesskette von Briefen, Paketen, Zeitschriften und Werbesendungen kennen – mit besonderem Fokus auf die letzte Meile. Dazu gehören Sortierprozesse, Mengen- und Qualitätskontrollen bis zur Bedienung von Sortier- und Förderanlagen. Zur Auswahl stehen die Schwerpunkte Distribution oder Logistikzentren. Während in der Spezialisierung Distribution Tätigkeiten wie Zustellung, Tourenplanung, Beschwerdemanagement und administrative Aufgaben umfasst sind, konzentriert sich der Bereich Logistikzentren auf Sortierung, Sendungsannahme, Fördertechnik und Weiterverarbeitung. Beide Schwerpunkte beinhalten verstärkt organisatorische Aufgaben wie Personaleinsatzplanung, Qualitätsmanagement und Projektarbeit und eröffnen damit vielfältige Karrierechancen, etwa in der Teamkoordination oder Standortleitung. Ergänzend erhalten Lehrlinge Trainings zur Persönlichkeitsentwicklung.

Lehre im Einzelhandel

Während der dreijährigen Ausbildung im Einzelhandel arbeiten Lehrlinge in den Postfilialen, beraten Kund*innen zu Versand, Telekommunikation und Handelswaren und sammeln viel Praxiserfahrung im Kontakt mit Kund*innen. Durch gezielte Kommunikations- und Verkaufstrainings stehen ihnen danach vielfältige Karrierechancen im Filialnetz offen.

Talentförderung in der Lehrlings-Akademie

Die Lehrlings-Akademie der Post stärkt persönliche Kompetenzen und mentale Gesundheit durch maßgeschneiderte Workshops und Veranstaltungen. Sie fördert junge Mitarbeiter*innen, unterstützt ihre Vernetzung und eröffnet Zukunftsperspektiven.

Interessierte können sich direkt hier informieren und bewerben: Lehrling bei der Post - PostAG.