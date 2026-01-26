IMC Krems auf Wachstumskurs

Krems (OTS) -

Das IMC Krems startete 2026 mit positiven Entwicklungen: Rund 3.800 Studierende aus über 70 Nationen sind aktuell eingeschrieben, zudem wird das Studienangebot kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut.

Mit rund 3.800 Studierenden aus über 70 Nationen verzeichnet die Kremser Hochschule für Angewandte Wissenschaften Rekordzahlen. Auch die internationale Vernetzung wächst weiter: Die Zahl der Partnerhochschulen wurde auf über 200 Institutionen weltweit ausgebaut.

Zukunftsorientierte Studienprogramme

Das IMC Krems bietet ein breit gefächertes Portfolio, das sich an aktuellen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen orientiert. Insgesamt 29 Studiengänge werden angeboten, mehr als die Hälfte davon in englischer Sprache. Die 16 Bachelor- und 13 Master-Studiengänge sind teils in Vollzeit, teils berufsbegleitend studierbar.

Zum Studienangebot zählen unter anderem innovative und neu konzipierte Programme in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit und Naturwissenschaften & Technik. Die praxisorientierte Ausbildung auf Hochschulniveau wird von rund 370 Mitarbeitenden und 800 nebenberuflich Lehrenden getragen – Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis, die großen Wert auf Anwendungsorientierung, persönliche Betreuung und internationale Perspektiven legen.

Regional verankert, international vernetzt

„ Unsere Hochschule steht für Qualität, Internationalität und Innovationskraft “, betont Ulrike Prommer, Geschäftsführerin des IMC Krems. „ Wir freuen uns sehr über die positive Entwicklung und das anhaltende Interesse von Studierenden aus aller Welt. Unsere Stärke liegt in der Verbindung einer klaren regionalen Verankerung mit einem ausgeprägten internationalen Profil. Durch englischsprachige Programme, Auslandsaufenthalte und starke Partnerschaften mit Unternehmen schaffen wir ein Umfeld, das akademische Exzellenz und Praxisnähe vereint. “

Dabei versteht sich das IMC Krems nicht nur als Bildungsinstitution, sondern als lebendige Community, in der Ideen entstehen, interkultureller Austausch gelebt wird und individuelle Karrierewege gefördert werden.

Transnationale Programme

In Zusammenarbeit mit Partneruniversitäten aus Aserbaidschan, China, Ägypten, Usbekistan und Vietnam werden die transnationalen Studiengänge des IMC Krems an den jeweiligen Standorten in englischer Sprache angeboten. Sie verbinden europäische akademische Standards mit praxisorientiertem Lernen und schließen mit einem international anerkannten österreichischen Bachelor-Abschluss ab.

Studienjahr 2025/26

29 Studiengänge: 16 Bachelor- und 13 Master-Studiengänge in Vollzeit und berufsbegleitender Form, mehr als die Hälfte davon englischsprachig

3.800 Studierende aus über 70 Nationen an den österreichischen Standorten Krems, Mistelbach und Horn

Mehr als 750 Studierende an den internationalen Standorten in Aserbaidschan, China, Ägypten, Usbekistan und Vietnam

Über 200 Partnerhochschulen weltweit

370 Mitarbeitende und 800 nebenberuflich Lehrende aus Wirtschaft und Wissenschaft

Termine & Fristen

Interessierte haben die Möglichkeit, sich online für einen der praxisnahen Bachelor- und Master-Studiengänge zu bewerben. Die Bewerbungsfrist endet je nach Studiengang unterschiedlich. In den gesundheitswissenschaftlichen Studiengängen endet die Frist bereits am 15. März 2026. Mehr Infos unter https://www.imc.ac.at/studium/bewerbung/bewerbungsfristen/

Open House: Tag der offenen Tür

Am Samstag, 21. Februar 2026, haben zukünftige Studierende in der Zeit von 9-15 Uhr die Gelegenheit, die Studiengänge des IMC Krems kennenzulernen. Persönliche Gespräche, informative Studiengangs-Präsentationen der Studiengangsleitungen und praktische Übungen erwarten Interessierte am Campus Krems, Trakt G1.