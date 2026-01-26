Internationale Nachwuchselite beim Internationalen Mozartwettbewerb von 7. bis 19.2. 2026 in Salzburg

Salzburg (OTS) -

Wenn Salzburg im Februar ganz im Geist des Genius Loci erklingt, lädt die Universität Mozarteum erneut zum Internationalen Mozartwettbewerb. In seiner mittlerweile 70-jährigen Tradition versammelt der renommierte Wettbewerb auch 2026 wieder herausragende junge Musiker*innen aus aller Welt: 24 Violinist*innen aus 17 Ländern sowie 25 Pianist*innen aus 15 Ländern stellen sich dem internationalen Vergleich auf höchstem Niveau.

Unter der künstlerischen Leitung von Vizerektor Univ.-Prof. Hannfried Lucke wird die Universität Mozarteum damit einmal mehr zum Treffpunkt der internationalen musikalischen Nachwuchselite. Publikum und Fachwelt dürfen sich auf intensive Wettbewerbstage, öffentliche Durchgänge und zwei festliche Finalkonzerte freuen.

Der Internationale Mozartwettbewerb wurde anlässlich des 200. Geburtstages von Wolfgang Amadeus Mozart im August 1956 erstmals an der damaligen „Akademie für Musik und darstellende Kunst Mozarteum“ ausgetragen – gemeinsam mit der „Akademie für Musik Wien“. 61 Künstler*innen aus 21 Ländern nahmen damals teil. Seit 1975 findet der Wettbewerb regelmäßig am Mozarteum statt und zählt heute zu den bedeutendsten internationalen Wettbewerben für klassische Musik.

Für viele Musiker*innen markierte die Teilnahme einen entscheidenden Impuls für ihre internationale Karriere. Namen wie Diana Damrau, Renée Fleming, Magdalena Kožená, Genia Kühmeier, Esther Hoppe, Thomas Zehetmair, Sergey Malov oder das Novus String Quartet zeugen eindrucksvoll von der nachhaltigen Strahlkraft dieses Wettbewerbs.

Sparte Violine

Die öffentlichen Durchgänge der Sparte Violine - von 7. bis 10.2. - finden im Solitär der Universität Mozarteum in den ersten beiden Runden bei freiem Eintritt statt. Ab der zweiten Runde werden die Wettbewerbe live auf moz.ac.at gestreamt. Die Jury setzt sich aus Axel Hiller, Sophia Jaffé, Hagai Shaham, Hanna Weinmeister und dem Vorsitzenden Benjamin Schmid zusammen.

Sparte Klavier

Auch die öffentlichen Durchgänge der Sparte Klavier - von 14. bis 17.2. - finden im Solitär der Universität Mozarteum in den ersten beiden Runden bei freiem Eintritt statt. Ab der zweiten Runde wird der Wettbewerb live auf moz.ac.at übertragen. Die Jury setzt sich aus Andreas Frölich, Robert Levin, Rena Schereschevskaya, Barbara Szczepańska und dem Vorsitzenden Pavel Gililov zusammen.



Wir danken den Sponsoren und Preisstifter*innen sehr herzlich: Stadt Salzburg, Internationale Salzburg Association, Ehrensenatorin Sylvia Madsack, Raiffeisenverband Salzburg, The Volpini de Maestri – O’Neill Foundation, L. Bösendorfer Klavierfabrik GmbH, Bärenreiter-Verlag und Internationale Gesellschaft für Neue Musik;

Finalkonzert & Preisverleihung Intern. Mozartwettbewerb Violine

Finalkonzert und Preisverleihung des Internationalen Mozartwettbewerbs in der Sparte Violine 2026 mit herausragenden junge Musiker*innen aus aller Welt.

Datum: 12.02.2026, 19:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Max Schlereth Saal, Universität Mozarteum

Mirabellplatz 1

5020 Salzburg

Österreich

URL: https://www.moz.ac.at/de/wettbewerbe/internationaler-mozartwettbewerb

Finalkonzert & Preisverleihung Intern. Mozartwettbewerb Klavier

Finalkonzert und Preisverleihung des Internationalen Mozartwettbewerbs in der Sparte Klavier 2026 mit herausragenden junge Musiker*innen aus aller Welt.

Datum: 19.02.2026, 19:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Max Schlereth Saal, Universität Mozarteum

Mirabellplatz 1

5020 Salzburg

Österreich

URL: https://www.moz.ac.at/de/wettbewerbe/internationaler-mozartwettbewerb