Deloitte baut Führungsebene auf Partnerlevel weiter aus

Wien (OTS) -

Andreas Hampel ist mit Jahresbeginn bei Deloitte Österreich im Bereich Strategy, Risk & Transactions zum Partner aufgestiegen.



Die oberste Führungsebene von Deloitte Österreich wurde im Bereich Strategy, Risk & Transactions verstärkt.



Andreas Hampel (39) ist mit Jahresbeginn 2026 neuer Partner im Bereich Strategy, Risk & Transactions bei Deloitte Österreich. Der gebürtige Wiener ist seit 2013 bei dem Beratungsunternehmen und hat seinen fachlichen Schwerpunkt auf M&A und finanzielle Restrukturierungen gelegt. In seiner neuen Rolle als Partner wird er die Präsenz von Deloitte am Markt weiter ausbauen und das interne Wissensmanagement vorantreiben.





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Foto Andreas Hampel Credits Deloitte/feelimage





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