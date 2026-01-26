Dachgleiche im Quartier Mitte: NID startet 2026 mit starkem Signal an Investoren

St. Pölten (OTS) -

Mit einer traditionellen Gleichenfeier im Quartier Mitte zu Jahresbeginn setzt die NOE Immobilien Development GmbH (NID) ein bewusstes Zeichen: Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen in der Immobilienbranche setzt das Unternehmen seine Projekte planmäßig fort und bestätigt einmal mehr seine Position als verlässlicher Partner für institutionelle Investoren. Gemeinsam mit dem Generalunternehmer Steiner Bau, dem Vizebürgermeister Michael Kögl sowie der Eigentümerin und Bauherrin, der Wiener Städtischen Versicherung, wurde vergangene Woche die erfolgreiche Fertigstellung des Rohbaus im „Quartier Mitte“ gefeiert.

„ Dass wir gleich zu Jahresbeginn eine Dachgleiche feiern können, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis klarer Prozesse, fundierter Planung und verlässlicher Partner “, betont Bmstr. Ing. Michael Neubauer, Geschäftsführer der NID. „ Als Totalunternehmer übernehmen wir für unsere Investoren die Gesamtverantwortung – von der Projektentwicklung über Planung und Bau bis hin zur Übergabe. Gerade in einem volatilen Marktumfeld sind Planungssicherheit, Termintreue und Kostenstabilität entscheidende Faktoren. “

Bis Ende 2026 entsteht in der Eybnerstraße ein modernes Wohnbauprojekt mit 40 Mietwohnungen das auf langfristige Werthaltigkeit, nachhaltige Bauweise und funktionale Grundrisse ausgelegt ist – zentrale Kriterien für institutionelle Eigentümer und Kapitalpartner. Die 2- bis 5- Zimmer-Wohnungen mit durchschnitten Wohnflächen von rund 76 m² können Ende des Jahres bezogen werden. Das Gebäude wurde bereits mit dem ÖGNI Gold Standard zertifiziert. Unter [email protected] können sich interessierte Mieter bereits jetzt vormerken. Alle Informationen zu den Mietwohnungen sind unter www.eybnerstrasse.at abrufbar.

„Als Bauherrin ist die Wiener Städtische stolz darauf, einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des ‚Quartier Mitte‘ zu leisten. Der Immobilienmarkt in St. Pölten ist für uns besonders attraktiv, da er durch das kontinuierliche Bevölkerungswachstum spürbar an Dynamik gewinnt“, so Als Bauherrin ist die Wiener Städtische stolz darauf, einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des ‚Quartier Mitte‘ zu leisten. Der Immobilienmarkt in St. Pölten ist für uns besonders attraktiv, da er durch das kontinuierliche Bevölkerungswachstum spürbar an Dynamik gewinnt , Leiter Immobiliensparte Wiener Städtische. „ Gleichzeitig unterstreicht dieses Engagement unsere starke regionale Verankerung – nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass wir in Niederösterreich die klare Nummer eins der Branche sind.“

Das „Quartier Mitte“ nimmt Gestalt an

Das aktuelle Projekt sowie der Fortschritt im „Quartier Mitte“ sind Teil der langfristigen Wachstumsstrategie der NID, die auf solide, wirtschaftlich tragfähige Immobilienentwicklungen setzt und bestätigt einmal mehr seine Position als verlässlicher Partner für institutionelle Investoren. Ein Blick auf das „Quartier Mitte“ zeigt die konsequente Umsetzungskraft der NID: Das großvolumige Stadtentwicklungsprojekt ist mittlerweile mehrheitlich fertiggestellt. Mehrere Bauabschnitte wurden bereits erfolgreich realisiert und übergeben, weitere Teile befindet sich planmäßig in Umsetzung.

Auch die Stadt St. Pölten sieht in der Weiterentwicklung des „Quartier Mitte“ ein wichtiges Signal für die nachhaltige Stadtentwicklung. Bürgermeister Mag. Matthias Stadler betont: „ St. Pölten ist eine Stadt mit stetig steigendem Wohnbedarf und bekennt sich weiter mutig zum Weg eines sorgfältig gemanagten Wachstums. Deshalb wird auch aktiv in die Kultur-, Bildungs-, Versorgungs- und Verkehrsinfrastruktur investiert. Das Projekt „Quartier Mitte“ der NID ist insgesamt ein nachhaltiger und bedeutender Faktor für die Wohnraumsituation in unserer Stadt, die sich durch eine moderate Preisentwicklung und ein attraktives Angebot auszeichnet. “

Mit dem markanten Meilenstein zum Jahresauftakt und dem sichtbaren Fortschritt bei laufenden Großprojekten unterstreicht die NID ihre Rolle als stabiler Partner für institutionelle Investoren und setzt ein starkes Zeichen für Kontinuität und Verlässlichkeit in der österreichischen Immobilienbranche.

Alle Informationen zu den Mietwohnungen finden Sie unter:

Vormerkungen für Mietwohnungen werden unter [email protected] oder telefonisch unter +43 2742 93089 – 300 entgegengenommen.

Alle Informationen zum Projekt unter www.eybnerstrasse.at

Alle Informationen zum Totalunternehmer unter www.nid.immo

Über die NOE Immobilien Development GmbH (NID)

Die NOE Immobilien Development GmbH (NID) mit Sitz in St. Pölten ist einer der führenden Immobilienentwickler in Ostösterreich. Der Fokus liegt auf der Entwicklung hochwertiger Neubauprojekte in Niederösterreich und Wien. Mit einem Projektvolumen von über 300 Millionen Euro zählt die NID zu den größten Playern in diesem Marktsegment.

Im Mittelpunkt stehen leistbare Eigentumswohnungen in Best-Lagen mit hoher Qualität, eine nachhaltige, standortgerechte Architektur sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit dem städtebaulichen Umfeld. Die NID realisiert sowohl städtische als auch naturnahe Wohnprojekte in wachstumsstarken Regionen und setzt dabei auf enge Zusammenarbeit mit Gemeinden, Planungspartnern, Investoren und Vertrieb. Weitere Informationen: www.nid.immo