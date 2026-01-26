SOS Mitmensch startet Zivilcourage-Offensive

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Zivilcourage ist nötig!“ startet SOS Mitmensch eine Zivilcourage-Offensive. Auf der Webseite www.sos-zivilcourage.at finden sich praxisnahe Tipps, wie man im Alltag hinschaut, eingreift und Menschen in schwierigen Situationen unterstützt. Dazu kommt eine fünfteilige Social Media Video-Kampagne, entstanden gemeinsam mit Amnesty International Österreich. Die Clips greifen Szenen auf, die viele aus dem Alltag kennen und zeigen, wie Unterstützung möglich ist, ohne sich selbst zu gefährden. Gerade in wirtschaftlich und politisch unsicheren Zeiten wie jetzt, wird deutlich, wie sehr Zusammenhalt davon abhängt, dass Menschen füreinander da sind.

„Zivilcourage ist eine zentrale Voraussetzung für ein solidarisches Zusammenleben. Dennoch fehlt in Alltagssituationen oftmals das Wissen und die Erfahrung, wie man aufmerksam und zivilcouragiert handeln kann, ohne sich selbst zu gefährden“, begründet Maiko Sakurai, Projektleiterin bei SOS Mitmensch, die neue Zivilcourage-Kampagne. Ziel sei es, Zivilcourage von der seltenen Ausnahme zur gesellschaftlichen Norm zu machen.

Auch Amnesty International Österreich sieht Zivilcourage als Schlüssel für Menschenrechte, die man mit Leben füllt. Die Menschenrechtsorganisation zeigt mit ihrer „Human Rights Academy” beispielsweise, wie man bei abwertenden und stereotypen Parolen widerspricht. „Menschenrechte werden im Alltag verteidigt“, betont Shoura Hashemi, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich. „Wer hinschaut, Haltung zeigt und Betroffenen hilft, schafft Schutz und wirkt Ausgrenzung entgegen.”

„Schon kleine Schritte verändern viel“, so Sakurai. „Wenn Menschen eingreifen, Haltung zeigen und andere stärken, entstehen Räume, in denen Respekt wächst und Zusammenhalt spürbar wird.“

SOS Mitmensch ruft dazu auf, Zivilcourage zu einem selbstverständlichen Teil des Alltags zu machen und die Zivilcourage-Videoclips zu teilen. Denn Zivilcourage braucht uns alle.