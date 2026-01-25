Volkspartei St. Pölten bleibt zweitstärkste Kraft

St. Pölten (OTS) -

Bei den Gemeinderatswahlen in St. Pölten konnte die Volkspartei St. Pölten mit Spitzenkandidat Florian Krumböck den zweiten Platz erreichen. Mit 21 Prozent der Stimmen wurde die Position der Volkspartei als stärkste Kraft abseits der SPÖ klar gefestigt, die mit einem zweistelligen Minus die absolute Mehrheit verliert und damit die Wahl mit einem roten Debakel beendet.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert: „Gratuliere Florian Krumböck und seinem Team zu diesem mehr als respektablen Ergebnis trotz schwierigster Rahmenbedingungen. Jetzt heißt es, Verantwortung für unsere Landeshauptstadt zu übernehmen und den frischen Wind ins Rathaus mitzunehmen.“

„Das ist ein historisches Ergebnis, denn St. Pölten hat heute ein rotes Erdbeben erlebt und sich klar für Veränderung ausgesprochen. Als Volkspartei St. Pölten sind wir standhaft geblieben und können jetzt frischen Wind ins Rathaus bringen. Ich danke meinem Team für einen beherzten Wahlkampf und allen Wählerinnen und Wählern für ihr Vertrauen. Jetzt blicken wir nach vorne und suchen das Gespräch mit allen Parteien“, freut sich Stadtparteiobmann Florian Krumböck.

„Das Ergebnis in St. Pölten ist ein starkes Signal weit über die Stadtgrenzen hinaus. Florian Krumböck und sein Team haben mit einem klaren Anspruch auf Erneuerung überzeugt und gezeigt, dass sich Einsatz und Nähe zu den Menschen auszahlen. Jetzt geht es darum, diesen Rückenwind zu nutzen und Verantwortung für die Zukunft unserer Landeshauptstadt zu übernehmen“, so Volkspartei Niederösterreich Landesgeschäftsführer Matthias Zauner abschließend.