FPÖ – Kickl: „Großes Wählervertrauen verdoppelt die FPÖ in St. Pölten, herzliche Gratulation an Martin Antauer und sein Team!“

Wien (OTS) -

„Die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner haben heute für ein politisches Erdbeben gesorgt und ein deutliches Signal für einen Systemwechsel in ihrer Stadt gegeben: Sie haben dafür gesorgt, dass die absolute Mehrheit der SPÖ Geschichte ist und die FPÖ mit mehr als einer Verdopplung und dem historisch besten Wahlergebnis bärenstark gemacht. Ich gratuliere unserem Spitzenkandidaten, Landesrat Martin Antauer, seiner großartigen Mannschaft und allen St. Pöltner Freiheitlichen von ganzem Herzen zu diesem fulminanten, historischen Erfolg!“, erklärte heute FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann NAbg. Herbert Kickl zum Ausgang der Gemeinderatswahl in der niederösterreichischen Landeshauptstadt.

Immer mehr Menschen würden SPÖ und ÖVP ihr Vertrauen entziehen und sie mit herben Verlusten für ihre bürgervergessene Politik abstrafen, während sie immer größere Hoffnung in die FPÖ und eine rot-weiß-rote Wende für eine positive Zukunft setzen würden: „Wir Freiheitliche sind die Kraft der positiven Veränderung und stehen für Sicherheit, soziale Gerechtigkeit und eine Politik, in der die eigene Bevölkerung, ihr Wohl und ihre Interessen jederzeit im Mittelpunkt stehen. Die beiden Systemparteien SPÖ und ÖVP stehen für das genaue Gegenteil davon, nämlich vor allem für sich selbst und ihren Machterhalt“, so Kickl weiter, der im Ergebnis dieser Gemeinderatswahl auch ein „Misstrauensvotum“ in Richtung Verlierer-Ampel im Bund sieht: „Wer gegen den Wählerwillen und gegen die eigene Bevölkerung regiert, der kann keinen Erfolg haben. Die Menschen spüren sehr genau, wer felsenfest an ihrer Seite steht und für sie arbeitet – und das sind auf allen Ebenen nur wir Freiheitliche! Die rot-weiß-rote Welle der Erneuerung für unsere Heimat rollt und ist nicht aufzuhalten.“