  • 25.01.2026, 20:53:33
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Historisches Rekordergebnis: Grüne in St. Pölten gewinnen viertes Mandat

St. Pölten (OTS) - 

Die Grüne Landessprecherin und Klubobfrau Helga Krismer zeigt sich über den Wahlausgang höchst erfreut: Das heutige Wahlergebnis ist das beste grüne Ergebnis der Geschichte in St. Pölten. Dieser Erfolg ist das Resultat eines enorm engagierten Wahlkampfs unseres gesamten Teams vor Ort. Die Wählerinnen und Wähler haben uns gestärkt, um die 'rote Betonpolitik' zu beenden und St. Pölten klimafit und menschenfreundlich zu gestalten. Wir sind bereit, ab sofort noch mehr Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger zu übernehmen“.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der heutigen Gemeinderatswahl verzeichnen die Grünen in der niederösterreichischen Landeshauptstadt ihr bestes Ergebnis der Geschichte und bauen ihre Präsenz im Gemeinderat von drei auf vier Mandate aus.

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