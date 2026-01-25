Marchetti gratuliert Volkspartei St. Pölten zum zweiten Platz bei der Gemeinderatswahl

Wien (OTS) -

„Der Wahlerfolg mit dem zweiten Platz der Volkspartei St. Pölten zeigt ganz klar: Gerade in herausfordernden Zeiten bietet bürgerliche Politik die richtigen Antworten, um Stabilität zu schaffen und für Aufschwung zu sorgen. Das heutige Ergebnis bestätigt neben dem ungebrochenen Wunsch nach Veränderung vor allem auch das Bedürfnis der Menschen nach konstruktiven Lösungen und Fortschritt. Florian Krumböck ist gemeinsam mit seinem Team genau der Richtige, um mit frischem Wind und einer starken christlich-sozialen Handschrift die Zukunft St. Pöltens mitzugestalten”, freut sich der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, über den zweiten Platz der Volkspartei bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten.