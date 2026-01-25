FPÖ-Landbauer: "Gratulation an Martin Antauer! Die rote Allmacht ist gebrochen“

Sankt Pölten (OTS) -

„Herzliche Gratulation an Martin Antauer und sein Team. Die St. Pöltner haben heute ein Machtwort gesprochen und dieses blaue Wunder mit knapp 20 Prozent ermöglicht. Die FPÖ St. Pölten konnte nicht nur das historisch beste Ergebnis einfahren, sondern auch Stadlers Absolute brechen“, sagt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer kurz nach Vorliegen des (nicht amtlichen) Ergebnisses der Gemeinderatswahl 2026 in St. Pölten.

Heute sei vor allem die klare Haltung in der Sicherheitsfrage, die Politik der Gerechtigkeit, die Bodenständigkeit und der Mut zur Veränderung belohnt worden. „Die St. Pöltner Wähler haben das rote System gebrochen und sich gegen Chaos, Stillstand und soziale Kälte gestellt“ so Landbauer weiter.

Udo Landbauer spricht zudem von einer ordentlichen Wählerwatsche für die peinliche Babler-SPÖ, die das Land gegen die Wand fährt und ihre Wähler für ein paar Posten und Förderungen an linke Vereine verkauft hat.