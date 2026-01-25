FPÖ-Antauer: „Danke an alle unsere Wähler! Gemeinsam haben wir das rote System gebrochen“

St. Pölten (OTS) -

„Mit aufrichtiger Dankbarkeit blicke ich mit stolzer Brust und zugleich demütig auf dieses sensationelle Ergebnis für die FPÖ in St. Pölten. Die Tage der roten Arroganz sind gezählt. Die St. Pöltner Wähler haben heute gezeigt, dass sie dieses rote System satt haben. Die eigene Bevölkerung muss wieder im Zentrum der Politik stehen. Dafür sind wir Freiheitliche der einzige Garant“, sagt FPÖ Spitzenkandidat Landesrat Martin Antauer kurz nach Vorliegen des (noch nicht amtlichen) Wahlergebnisses der Gemeinderatswahl 2026 in St. Pölten, welches das historisch beste Ergebnis für die FPÖ St. Pölten bedeutet.

„Stadlers Art der Steuergeldverschwendung und woken Politik wurde abgewählt. Jetzt ist es Zeit für einen politischen Neuanfang für die niederösterreichische Landeshauptstadt. Wir Freiheitliche sind in St. Pölten bereit, Verantwortung für die Landsleute zu übernehmen. Es ist Zeit für Ordnung, Sicherheit und Gerechtigkeit“, meinte Antauer.

„Wir werden intensive Gespräche auf Augenhöhe mit allen im Gemeinderat vertretenen Parteien führen und schließen niemanden aus“, greift Antauer etwaigen Debatten um Koalitionsmöglichkeiten vor und schließt: „Ich möchte mich nochmals ausdrücklich für das Vertrauen der vielen Wähler bedanken. Heute ist ein sehr guter Tag für St. Pölten.“