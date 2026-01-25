  • 25.01.2026, 20:31:32
  • /
  • OTS0038

FPÖ-Antauer: „Danke an alle unsere Wähler! Gemeinsam haben wir das rote System gebrochen“

SPÖ verliert Absolute, FPÖ legt mit fünf Mandaten massiv zu

St. Pölten (OTS) - 

„Mit aufrichtiger Dankbarkeit blicke ich mit stolzer Brust und zugleich demütig auf dieses sensationelle Ergebnis für die FPÖ in St. Pölten. Die Tage der roten Arroganz sind gezählt. Die St. Pöltner Wähler haben heute gezeigt, dass sie dieses rote System satt haben. Die eigene Bevölkerung muss wieder im Zentrum der Politik stehen. Dafür sind wir Freiheitliche der einzige Garant“, sagt FPÖ Spitzenkandidat Landesrat Martin Antauer kurz nach Vorliegen des (noch nicht amtlichen) Wahlergebnisses der Gemeinderatswahl 2026 in St. Pölten, welches das historisch beste Ergebnis für die FPÖ St. Pölten bedeutet.

„Stadlers Art der Steuergeldverschwendung und woken Politik wurde abgewählt. Jetzt ist es Zeit für einen politischen Neuanfang für die niederösterreichische Landeshauptstadt. Wir Freiheitliche sind in St. Pölten bereit, Verantwortung für die Landsleute zu übernehmen. Es ist Zeit für Ordnung, Sicherheit und Gerechtigkeit“, meinte Antauer.

„Wir werden intensive Gespräche auf Augenhöhe mit allen im Gemeinderat vertretenen Parteien führen und schließen niemanden aus“, greift Antauer etwaigen Debatten um Koalitionsmöglichkeiten vor und schließt: „Ich möchte mich nochmals ausdrücklich für das Vertrauen der vielen Wähler bedanken. Heute ist ein sehr guter Tag für St. Pölten.“

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright