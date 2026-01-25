SPÖ-Seltenheim gratuliert Matthias Stadler und seinem Team zum soliden Wahlergebnis in St. Pölten

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratuliert Matthias Stadler und seinem Team in St. Pölten zum soliden Ergebnis von 42,53 Prozent bei der Gemeinderatswahl: „Die SPÖ bleibt in St. Pölten die Nummer 1. Auch wenn ein Minus natürlich nie zufriedenstellend sein kann, ist dieses Ergebnis gerade in herausfordernden Zeiten alles andere als selbstverständlich – es ist das Ergebnis des guten Wahlkampfs und des großen Einsatzes von Matthias Stadler und seinem Team für die Menschen in St. Pölten“, so Seltenheim, der betont, dass Bürgermeister Matthias Stadler der Garant für eine dynamische Weiterentwicklung St. Pöltens mit sozialdemokratischer Handschrift sei. „Bürgermeister Matthias Stadler hat mit diesem klaren Votum der Wähler*innen den Auftrag, St. Pölten zu regieren und den eingeschlagenen Erfolgsweg im Interesse der Menschen fortzusetzen“, so Seltenheim heute, Sonntag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Neben dem von Mitbewerbern ausgegebenen Motto „Alle gegen die Absolute von Bürgermeister Matthias Stadler“ habe sich auch die generelle Proteststimmung negativ auf das Ergebnis ausgewirkt. „Die FPÖ hat beim letzten Mal ein äußerst mageres Ergebnis von rund 9 Prozent eingefahren und hat von dort aus zugelegt. Wir sehen auch, dass momentan eine Stimmung herrscht, die eher Populisten hilft. Es herrscht eine generelle Proteststimmung vor, von der rechte Parteien profitieren, die alle eines gemeinsam haben: Sie hetzen und schreien laut, haben aber keine Lösungen“, so Seltenheim, der betont, dass die FPÖ ein Paradebeispiel für Verantwortungslosigkeit sei: „Sie will und kann keine Probleme lösen, weil sie einzig und allein von Problemen lebt. Und Verantwortung ist für die FPÖ sowieso ein Fremdwort. Kickl ist der feigste Parteichef Österreichs – er hat bei der Regierungsbildung aus Angst vor der Verantwortung gekniffen“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Umso besser sei es daher, „dass uns die FPÖ in der Regierung erspart geblieben ist und die SPÖ Verantwortung übernommen hat. So wie sich Matthias Stadler und sein Team in St. Pölten weiter für die Menschen einsetzen, sorgt das Regierungsteam der SPÖ auf Bundesebene auch weiterhin dafür, dass Österreich wieder auf Kurs kommt und das Leben der Menschen wieder leichter und leistbarer wird“, so Seltenheim abschließend. (Schluss) lw