FPÖ – Kickl: „Herzliche Gratulation an die Freiheitliche Bauernschaft Steiermark zum historischen Wahlerfolg!“

Wien (OTS) -

FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann NAbg. Herbert Kickl gratulierte der Freiheitlichen Bauernschaft Steiermark zu ihrem großartigen Erfolg bei den heutigen Landwirtschaftskammerwahlen. „Ich möchte Spitzenkandidat Albert Royer und seinem gesamten Team zum historisch besten Wahlergebnis gratulieren. Die Landwirte der Steiermark haben die Freiheitliche Bauernschaft klar zur zweitstärksten politischen Kraft gemacht und damit ein klares, weit über die Landesgrenzen hinaus hörbares Zeichen gesetzt für eine politische Wende weg vom existenzbedrohenden Bürokratie-Dschungel und dem bauernfeindlichen EU-Kurs, hin zu einer Politik des Hausverstands, mit der ihre Interessen wieder an die allererste Stelle gerückt werden!“, so Kickl.

Der Wahlerfolg der Freiheitlichen Bauernschaft in der Steiermark sei auch ein „gewaltiger Rückenwind“ und zeige, dass nur mit einer starken freiheitlichen Kraft an der Seite unserer Bauern der Ausverkauf unserer Heimat verhindert werden könne. „Wir Freiheitliche sind der einzige verlässliche Partner für die österreichische Landwirtschaft und die gesamte Bevölkerung! Dieses Ergebnis reiht sich nahtlos in die freiheitliche Erfolgswelle ein – der Schulterschluss zwischen FPÖ und Bevölkerung wird immer enger“, erklärte der FPÖ-Bundesparteiobmann.