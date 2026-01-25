  • 25.01.2026, 18:44:32
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Marchetti: „Volkspartei gratuliert Steirischem Bauernbund zu sehr gutem Ergebnis bei Landwirtschaftskammerwahl“

Dank verlässlicher Interessenvertretung genießt Steirischer Bauernbund weiterhin großes Vertrauen unter den Bäuerinnen und Bauern

Wien (OTS) - 

„Herzlichen Glückwunsch an den Steirischen Bauernbund zum sehr guten Ergebnis mit klarem Vorsprung bei der Landwirtschaftskammerwahl. Es freut uns, dass der Bauernbund unter den Bäuerinnen und Bauern in der Steiermark weiterhin so großes Vertrauen genießt. Tag für Tag ist das Team rund um Präsident Andreas Steinegger, Vizepräsidentin Maria Pein, Obfrau Landesrätin Simone Schmiedtbauer und Direktor Bernd Brodtrager eine starke Stimme für die Interessen der steirischen Landwirtschaft und wird diesen Kurs konsequent fortsetzen. Denn für uns als Volkspartei steht fest: Österreich braucht eine starke heimische Landwirtschaft, um die Versorgung unserer Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen, regional produzierten Lebensmitteln auch in Zukunft sicherstellen zu können“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

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